Corrientes actualizó la veda extraordinaria de pesca en el río Paraná

El Ministerio de Turismo de Corrientes informó la actualización de la veda extraordinaria sobre las aguas del río Paraná, extendiendo la prohibición de pesca a un nuevo tramo comprendido entre los kilómetros 1180 y 1239.
La medida gubernamental abarca desde la desembocadura del riacho Inta hasta la zona de confluencia, en la localidad de Paso de la Patria.
La restricción fue implementada originalmente el pasado miércoles 9 de septiembre tras detectarse una altísima densidad de ejemplares de dorados y sábalos agrupados en el curso fluvial.
Desde el organismo provincial remarcaron que la veda alcanza sin excepciones a la pesca deportiva, comercial y de subsistencia en la jurisdicción.
Desplazamiento del cardumen y ciclo de desove
De acuerdo con las precisiones brindadas por la Dirección de Recursos Naturales, la veda posee un carácter dinámico y continuará desplazándose hacia los sectores del río donde se muevan las especies para garantizar su preservación ecológica.
El fenómeno de concentración está estrechamente vinculado con la migración natural y el ciclo reproductivo de la fauna ictícola:
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Se registran procesos de migración masiva de especies de sábalos en época de desove.
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Durante la liberación de ovas y fertilización en el agua se busca blindar la regeneración de la población de peces.
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La veda extraordinaria seguirá vigente hasta la firma de un nuevo acto administrativo que ordene su levantamiento tras un informe técnico.