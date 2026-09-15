¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Medida

Corrientes actualizó la veda extraordinaria de pesca en el río Paraná

El Ministerio de Turismo extendió la medida en un nuevo tramo. A qué se debe la restricción. 

 

Por El Litoral

Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 18:32

El Ministerio de Turismo de Corrientes informó la actualización de la veda extraordinaria sobre las aguas del río Paraná, extendiendo la prohibición de pesca a un nuevo tramo comprendido entre los kilómetros 1180 y 1239.

La medida gubernamental abarca desde la desembocadura del riacho Inta hasta la zona de confluencia, en la localidad de Paso de la Patria.

La restricción fue implementada originalmente el pasado miércoles 9 de septiembre tras detectarse una altísima densidad de ejemplares de dorados y sábalos agrupados en el curso fluvial.

Desde el organismo provincial remarcaron que la veda alcanza sin excepciones a la pesca deportiva, comercial y de subsistencia en la jurisdicción.

Desplazamiento del cardumen y ciclo de desove

De acuerdo con las precisiones brindadas por la Dirección de Recursos Naturales, la veda posee un carácter dinámico y continuará desplazándose hacia los sectores del río donde se muevan las especies para garantizar su preservación ecológica.

El fenómeno de concentración está estrechamente vinculado con la migración natural y el ciclo reproductivo de la fauna ictícola:

  • Se registran procesos de migración masiva de especies de sábalos en época de desove.

  • Durante la liberación de ovas y fertilización en el agua se busca blindar la regeneración de la población de peces.

  • La veda extraordinaria seguirá vigente hasta la firma de un nuevo acto administrativo que ordene su levantamiento tras un informe técnico.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias
PUBLICIDAD