La familia de Loan le dedicó una emotiva carta abierta: "No vamos a parar hasta saber dónde estás"

En coincidencia con la festividad de la Virgen de la Merced, la familia de Loan Danilo Peña difundió este jueves un escrito dirigido al niño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio el pasado 13 de junio del 2024.

A través de la misiva, sus padres y hermanos expresaron el impacto emocional que atraviesan en la cotidianeidad del hogar y ratificaron la continuidad de los reclamos de búsqueda hasta obtener respuestas de la Justicia.

El documento público se difundió en un contexto en el que se desarrolla el juicio por la desaparición del menor.

Los pasajes principales de la carta

En el texto emitido por el entorno familiar, sus allegados recordaron el momento en que se le perdió el rastro al pequeño en la zona rural. "Hijito nuestro, desde ese día en el campo, el tiempo se paró. Te fuiste con 5 añitos, con tu remera, con tus pasitos cortitos por el monte, y no volviste. Y desde entonces la casa ya no es casa. Tu sillita está vacía, tu platito sigue guardado, tu ropita doblada como la dejaste. Todo te espera", manifestaron.

A su vez, repasaron la angustia cotidiana que vive el círculo más cercano: "No hay un solo día, Loan, no hay una sola noche que no digamos tu nombre. Tu mamá te llama en sueños. Tu papá te busca en cada ruido del campo. Tus hermanos preguntan por vos. ¿Cómo se le explica a un corazón que un pedacito suyo no está?".

En relación con el acompañamiento de la ciudadanía y las muestras de solidaridad recibidas desde distintas provincias, la familia destacó la repercusión que alcanzó la búsqueda. "Hiciste que un país entero te conozca y te quiera sin conocerte. Hiciste que gente que nunca te vio llore por vos, rece por vos, salga a buscarte. Porque vos, con solo 5 años, sos luz", expresaron.

Asimismo, enviaron un mensaje directo de contención hacia el niño: "Queremos que sepas, donde sea que estés, que no tenés la culpa de nada. Vos solo eras un nene feliz en el campo. Si tenés frío, te mandamos nuestro abrigo con el pensamiento. Si tenés miedo, te mandamos nuestros brazos. Si estás confundido, te mandamos nuestra voz: 'Acá estamos, mi amor, acá estamos'".

Sobre el cierre del escrito, los padres y hermanos del menor remarcaron la decisión de no interrumpir la búsqueda en ningún ámbito. "No vamos a parar, Loan. Hasta que la tierra misma nos diga dónde estás, no vamos a parar. No existe cansancio cuando se busca a un hijo. No existe imposible cuando se ama como te amamos", sostuvieron, finalizando la carta con la firma: "Te ama y te espera con el alma rota pero de pie, tu familia. La que no te olvida, la que te busca, la que te espera".