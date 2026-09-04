Estudiantes de la Unne diseñan el futuro Espacio de la Memoria en el ex RI9

En el marco de un trabajo de extensión universitaria que articula memoria histórica, arquitectura y participación ciudadana, 80 estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) presentaron 15 anteproyectos urbanísticos para la creación del Espacio de la Memoria en el predio del ex Centro Clandestino de Detención RI9, ubicado en la intersección de la avenida 3 de Abril y la calle Tucumán de la capital correntina.

La iniciativa, llevada adelante por la cátedra Arquitectura V de la Unidad Pedagógica B (UPB) bajo la coordinación de la arquitecta magíster Julieta Repetto, se desarrolla a través de un convenio específico con la Asociación "El Galpón", entidad a cargo de la custodia del lugar, y cuenta con la supervisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El predio abarca un terreno central de tres hectáreas al que se sumaron seis hectáreas periféricas para el análisis del impacto urbano e integración con la ciudad.

Participación ciudadana, votación y exposición pública

Como eje del proceso participativo, la comunidad dispone hasta este sábado 5 de septiembre para conocer los paneles, memorias descriptivas y maquetas volumétricas exhibidas en el predio.

La ciudadanía puede emitir su voto mediante códigos QR o en urnas físicas dispuestas en la sede del ex RI9.

Asimismo, durante la jornada del sábado, de 15:00 a 18:00, los 15 equipos de trabajo realizarán la defensa y exposición oral de sus proyectos ante vecinos, autoridades académicas e integrantes de organismos de derechos humanos.

Una vez finalizada la etapa de consulta y selección, los estudiantes continuarán con el desarrollo técnico del máster plan hasta convertirlo en un proyecto ejecutivo formal, cuya entrega final a las autoridades provinciales y nacionales está programada para el próximo 11 de diciembre.