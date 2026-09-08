El plan para transformar digitalmente los municipios del Iberá en los próximos 10 años

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) puso en marcha el proyecto “Municipios Inteligentes y Transformación Digital”, una iniciativa que busca acompañar a localidades correntinas vinculadas al macrosistema Iberá en un proceso de modernización de sus administraciones públicas.

La propuesta será desarrollada junto a municipios que cuentan con portales de acceso al Iberá y que fueron seleccionados por su potencial turístico y productivo, además de sus necesidades de modernización estatal. El objetivo es elaborar un diagnóstico sobre la capacidad de transformación digital de cada comuna y, a partir de allí, diseñar de manera conjunta una planificación para los próximos diez años.

Unne Medios

Desde la Universidad señalaron que la transformación digital será abordada no sólo como una incorporación de tecnología, sino como un proceso de cambio cultural y organizacional. Se buscará reducir la burocracia, optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar los tiempos de respuesta y la prestación de servicios a los ciudadanos.

La iniciativa es coordinada por un equipo interdisciplinario de la Secretaría General Académica de la Unne y se enmarca en el convenio de trabajo entre la Universidad y el Gobierno de Corrientes, recientemente renovado. Uno de los ejes de ese acuerdo apunta precisamente a impulsar procesos de transformación digital en municipios de la región para reducir las brechas tecnológicas.

“Nuestro proyecto se orienta a la optimización del uso de recursos públicos mediante herramientas digitales que reducen la burocracia y mejoran el tiempo de respuesta al ciudadano en los municipios”, explicó la secretaria general académica de la Unne, Patricia Demuth Mercado.

Unne Medios

Diagnóstico y capacitación para los municipios

En esta primera etapa ya se conformaron los equipos que trabajarán con las distintas localidades y comenzaron las instancias de sensibilización. También se avanza en la elaboración de instrumentos para relevar información y conocer el nivel de madurez digital de cada municipio.

El proyecto contempla la elaboración de diagnósticos, documentos normativos e institucionales y capacitaciones destinadas a fortalecer las capacidades organizacionales y humanas necesarias para llevar adelante el proceso de transformación.

Entre las líneas de trabajo previstas aparecen la mejora de la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal municipal, la interoperabilidad de sistemas y el desarrollo de servicios digitales destinados a los ciudadanos.

“Tenemos muchas expectativas con el proyecto, y apostamos no sólo a la implementación de tecnologías en los procesos, sino a generar un cambio cultural y organizacional de los municipios”, señaló Graciela Fernández, coordinadora del proyecto por la UNNE y responsable del Sistema Institucional de Educación a Distancia (Sied-Unne).

Unne Medios

Tecnología al servicio del desarrollo del Iberá

Desde la Universidad remarcaron que la iniciativa busca generar soluciones adaptadas a la realidad de cada localidad, con el objetivo de modernizar la gestión pública, promover la inclusión digital y reducir las asimetrías entre los municipios.

La transformación también está vinculada al crecimiento turístico de la región. Según explicaron desde la UNNE, contar con administraciones más eficientes permitirá mejorar los servicios para las comunidades locales y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades turísticas y la valorización del patrimonio natural.

La propuesta contempla además una mirada regional. La intención es que los municipios puedan avanzar en su modernización de manera articulada, aprovechando que el Iberá constituye un territorio extenso con distintos atractivos y localidades que forman parte de un mismo ecosistema.

En ese sentido, la Unne destacó que su experiencia en ecología, turismo sostenible y planificación territorial puede contribuir a que las herramientas tecnológicas estén alineadas con los objetivos de desarrollo y conservación del Iberá.

El proyecto forma parte también de una estrategia de planificación a largo plazo vinculada al Pacto Correntino 2030. La expectativa es que las experiencias y resultados obtenidos con los municipios seleccionados permitan luego extender iniciativas similares a otras localidades de la región del humedal.