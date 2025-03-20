Se presentaron las obras del futuro Centro Cultural Sanmartiniano

El Gobierno provincial presentó el miércoles las obras de recuperación del patrimonio arquitectónico de lo que será el Centro Cultural Sanmartiniano. En el edificio funcionó antiguamente la Asociación Civil de Maestros. La inauguración oficial será el 17 de agosto.

Ubicado en 25 de Mayo 1406, el centro cultural estará íntegramente dedicado a la difusión de la vida y obra del General José de San Martín. Se contará la historia del Libertador, proponiendo recreaciones en distintos soportes audiovisuales para que los visitantes vivan una experiencia inmersiva.

El evento donde se dio a conocer la propuesta conceptual estuvo a cargo del Instituto de Cultura de Corrientes y la Asociación Civil de Maestros. Para tal fin, además de la presidenta del mencionado organismo, Beatriz Kunin; y el presidente de la Asociación Civil, Agustín Payes; el director de Arquitectura, Turismo y Gestión de Proyectos de Door SRL, Sergio Dobrusin, a cargo de los trabajos, resaltó que la propuesta trata de contar la vida, obra y gesta de San Martín, dentro de cuatro habitaciones que presenta el lugar.

Cuatro momentos de la vida del Libertador

“En la sala 1 se cuenta lo que fue su infancia y su crianza; en la 2 su formación militar en España, su capacitación, experiencia, su bautismo de fuego, hasta el momento en el que sintió el llamado de la Patria y su pensamiento de libertad de América”, detalló. En tanto que continuó: “En la sala 3 todo sobre el Combate de San Lorenzo, el bautismo de fuego de los granaderos, y su relación con los otros líderes de América; y el cuarto momento es su autoexilio en Francia, este momento es de reflexión, y aquí apelamos a técnicas tecnológicas donde utilizamos la cara de San Martín para que hable, y así de esta manera el Libertador nos va contando su historia”.

Apoyo a la Cultura

La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, advirtió que “nuestra ciudad Capital no contenía nada sobre la vida del gran héroe, de nuestro hijo pródigo, así que no podíamos mostrar nada a quienes nos visitaban y tenían que viajar solo a Yapeyú para saber dónde era el lugar de Don José de San Martín”.

Kunin remarcó que “como nos dijo Gustavo Valdés cuando vino a ver la última vez: “esto es una obra de primera calidad y del primer mundo”. Agregó además que “es la primera vez que en la ciudad vamos a tener un Museo de este tipo con esta parte virtual y que lo hace también tan atractivo a que los niños y los jóvenes quieran venir a visitarlo”.

La presidenta dijo que “hay unos documentos originales que se rescataron, que se mandaron a restaurar a Buenos Aires, los cuales también van a estar exhibidos en este espacio, donde todo lo que se ve de las obras que están en el patio como aquí adentro, como los murales, estaban en malísimas condiciones y fueron maravillosamente restaurados. Obras de artistas muy importantes y que logramos recuperar con el trabajo que se hizo”.

En tanto que el presidente de la Asociación Civil de Maestros de Corrientes futuro Centro Cultural Sanmartiniano, Agustín Payes, indicó que “es un orgullo dar este primer paso de presentación a la ciudadanía”. De esta manera, brindó su saludo al Gobernador Valdés recordando cuando firmaron, en época de pandemia, el convenio de recuperación del lugar con “este megaproyecto”, y aseguró que “vamos a hacer vanguardia en la forma en la que vamos a contar la vida de San Martín en la región, ese fue el impulso e impronta que el Gobernador puso para este lugar”.