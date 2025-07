Se juegan partidos decisivos en los extremos de las posiciones del Oficial

La cuarta fecha de la segunda etapa (Definición) del torneo Oficial de primera primera división de la Liga Correntina de Fútbol se pondrá en marcha este viernes con la disputa de 6 encuentros, la mitad serán de la división A y los otros 3 corresponderán al Ascenso.

En la primera A estarán en juego puntos vitales en los extremos de la tabla de posiciones.

En el encuentro entre Huracán (20) y Talleres (15) lucharán por escapar de la zona de Promoción y, en el caso del Azulgrana, mantener la ilusión de llegar a los cuartos de final.

Por su parte, Independiente (31) intentará consolidarse entre los ocho mejores ante el casi descendido Soberanía (3).

Además, Lipton (25) y Mburucuyá (20) protagonizarán un duelo directo por el octavo lugar. Hoy, cuando restan cuatro fechas, el conjunto Azul, ocupa la última plaza disponible para los cuartos de final.

La fecha se completará el sábado con la disputa de 5 partidos donde podría quedar definidos los dos descensos de la categoría.

Primera B

En la primera B, los tres partidos involucran a equipos que luchan por los ascensos directos y descontar la diferencia con el líder Deportivo Montaña (35) que recién jugará el sábado.

Los escoltas Yaguareté (30) y Rivadavia (30) enfrentarán a Robinson (14) y Quilmes (9), respectivamente.

Mientras que el cuarto, San Marcos (27) jugará contra Peñarol (14).

Programación

El programa de partidos correspondientes a la cuarta fecha, de la etapa Definición, para la Primera División A y B es el siguiente:

Viernes

Cancha de Libertad: 14.00 San Marcos vs. Peñarol (1º B) y 16.00 Rivadavia vs. Quilmes (1º B).

Cancha de Lipton: 14.00 Yagurareté vs. Robinson (1º B) y 16.00 Lipton vs. Mburucuyá (1º A)

Cancha de Boca Unidos: 13.30 Huracán vs. Talleres (1º A) y 15.30 Independiente vs. Soberanía (1º A).

Sábado

Cancha de Sportivo: 14.00 Sacachispas vs. Libertad (1º A) y 16.00 Sportivo vs. Ferroviario (1º A).

Cancha de Boca Unidos: 13.30 Doctor Montaña vs. Barrio Quilmes (1º B) y 15.30 Boca Unidos vs. Curupay (1º A).

Cancha de Ferroviario: 14.00 Cambá Cuá vs. Invico (1º A) y 16.00 Empedrado vs. Mandiyú (1º A).

Cancha de Alvear: 15.00 Alvear vs. San Jorge (1º B).

Cancha de San Luis del Palmar: 15.00 Juventud Naciente vs. Villa Raquel (1º B).

Miércoles 30

Cancha de Alvear: Robinson vs. Juventud Naciente (1º B). Encuentro postergado de la tercera fecha.