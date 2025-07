Polich, candidato a intendente: “Queremos seguir el rumbo de desarrollo que iniciamos"

Claudio Polich, candidato a intendente por el frente oficialista Vamos Corrientes, anticipó los principales ejes de su propuesta y destacó la necesidad de sostener el modelo de gestión centrado en la obra pública y en la articulación efectiva entre Provincia y Municipio

“Ya estamos organizando las actividades de campaña, que será muy activa y dinámica. Vamos a poner a consideración de los vecinos lo que sabemos hacer: trabajar, comprometidos con la ciudad que nos gusta y que ha tenido un gran desarrollo gracias al trabajo Provincia - Municipio”, expresó.

Uno de los ejes centrales de su candidatura será la continuidad del desarrollo urbano, que, según afirmó, tuvo un fuerte impulso en los últimos años.

“Estos años hicimos más obra pública en la ciudad desde el ’83 a la fecha y queremos seguir ese rumbo”, sostuvo en declaraciones a FM Net.

También reflexionó sobre el papel del Estado en temas estructurales y sociales. “Hay cosas que si no las hace el Estado, no las hace nadie. El privado tiene una función específica de ganar dinero, pero hay cosas que no son redituables económicamente. Es allí donde se requiere intervención, porque detrás de eso hay personas que merecen mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Con estas declaraciones, Polich dejó en claro que su mirada apunta a una gestión equilibrada, con una fuerte presencia del Estado para garantizar inclusión, infraestructura y planificación sostenible.