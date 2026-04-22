La foto de Virginia Gallardo que causó indignación y la lapidaria crítica de una referente

Esta semana la diputada nacional por Corrientes Virginia Gallardo (LLA) publicó en sus redes sociales una serie de imágenes en situación de trabajo: junto a otros parlamentarios exhibió su paso por una reunión con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, con quien -dijo- abordaron el tema de la discapacidad, un sector en crisis.

La legisladora nacional escribió al pie de las fotos que el encuentro con el titular de la cartera sanitario se concretó para "abordar temas clave del sector y avanzar en la construcción de futuros proyectos".

Pero además, indicó que "fue un espacio de diálogo necesario, donde pusimos sobre la mesa realidades que requieren respuestas concretas, con el compromiso de seguir trabajando por una mayor inclusión, accesibilidad y calidad de vida".

Luego el gobierno nacional presentó el proyecto de reforma de la ley que rige ese universo y que causa fuerte rechazo del sector.

"Dolió mucho ver la foto de Virginia (Gallardo) porque nunca nos llamó, nunca se acercó y sale con ´vamos por la inclusión´, nos duele.

En Corrientes trabaja una referente nacional del área de la discapacidad, Marcela Kriskovich, quien pasó este miércoles por el programa O sea digamos, del streaming de El Litoral y dejó una lapidaria crítica a Virginia Gallardo por su falta "de idoneidad" y por avanzar en definiciones sobre el tema sin consultar a los espacios locales que abordan la temática.

"Da una bronca terrible, porque no conocen el área, no conocen el colectivo de la discapacidad", inició la especialista.

Que casualidad que sacan este proyecto cuando hay una deuda histórica con el programa Incluir Salud y Pami, entonces duele.

Y subrayó: "Cuando vi la foto de la diputada, la señora Virginia Gallardo, me molestó muchísimo, porque estuve en un programa de Brancatelli y Mariana Brey y ni siquiera se acercó a saludarme; en todo momento iban diciendo que soy correntina y nunca se acercó a decirme "soy correntina"; somos vecinas, o sea, si ves que tenés una correntina que está haciendo un quilombo bárbaro, que se pone todo, llamame por teléfono".

Y fue taxativa al revelar: "Nunca me contestó los mensajes que le mandé".

No obstante, dijo, "me voy a volver a comunicar de nuevo con ella, con (Lisandro) Almirón y con todos los senadores y diputados, pero que no voten (la nueva ley de Discapacidad)".

"Ella (Virginia Gallardo) lo presentó porque es la Libertad Avanza, pero sería muy ridículo que los congresistas votaran esto", sostuvo Kriskovich.

Y añadió que "acá hay tanta falta de idoneidad, que ellos siempre hablan que hay que ser idóneos, que el título y no saben ni J de discapacidad, ni de la A ni de la Z. Falta idoneidad, falta gestión".

Profundizó al señalar que "podés ser médico, porque (el Secretario Nacional de Discapacidad) Alejandro Vilches es médico, pero si no bajás al terreno y te vas a fijar al interior de Corrientes a ver cómo hace la gente, o al interior de Entre Ríos, para ver por qué necesitan del transporte para ir de un pueblo a otro para concurrir a su centro de día, no conocen". "Tienen cero conocimiento de nuestro mundo de discapacidad", dijo.

Y asimismo, remarcó que "dolió mucho ver la foto de Virginia (Gallardo) porque nunca nos llamó, nunca se acercó y sale con ´vamos por la inclusión´, nos duele, porque ¿llamó al cottolengo (Don Orione), llamó al Ipeec, llamó a los centros que trabajan?"