El Senado dio media sanción a la conexión fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo

La Cámara de Senadores le dio media sanción al proyecto de ley que aprueba el acuerdo entre la provincia de Corrientes y la provincia de Santa Fe para la creación de la Unidad Ejecutora Biprovincial, organismo que tendrá a su cargo la concreción de la interconexión fluvial entre las ciudades de Bella Vista y Villa Ocampo.

La medida busca reactivar un paso estratégico para la integración productiva y el transporte de cargas en la región.

El senador Gustavo Valdés confirmó el tratamiento legislativo de la norma y destacó los alcances del proyecto impulsado entre ambas jurisdicciones. "Dimos media sanción, en el Senado, al proyecto de ley que ratifica el acuerdo suscripto el 28 de agosto de 2025 entre Corrientes y Santa Fe para crear la Unidad Ejecutora Biprovincial para la interconexión fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo", precisó el legislador provincial al término de la sesión.

Recursos para recuperar la comunicación fluvial y dinamizar la economía regional

Al fundamentar la relevancia del proyecto aprobado, el legislador remarcó el impacto presupuestario y operativo que tendrá la conformación del ente en el avance de las obras de infraestructura necesarias.

Según el legislador, "el objetivo es que la provincia cuente con recursos económicos para que avancen las obras que permitan, después de seis décadas, recuperar la comunicación entre ambas ciudades y así darle dinamismo a su vínculo".

Asimismo, Valdés puso el foco en el beneficio directo que representará la arteria fluvial para el sector productivo correntino y las cadenas de valor locales.

Además, señaló que "es imprescindible avanzar con esto no solo para promover el intercambio entre correntinos y santafesinos, sino también para reducir los costos logísticos de los productores de Bella Vista y la región, quienes evitarán 600 kilómetros de viaje terrestre hacia el puerto de Rosario".

Génesis del acuerdo y el rol operativo asignado al Ejército Argentino

El acuerdo marco había sido firmado en agosto de 2025 entre el propio Gustavo Valdés, en su entonces rol de gobernador de la provincia, junto a su par santafesino Maximiliano Pullaro.

El entendimiento bilateral se orientó formalmente a reactivar la conexión fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo, con la meta de ofrecer un servicio de transbordo de vehículos y cargas que favorezca la integración comercial entre ambas provincias.

Esta ratificación legislativa formaliza un acta acuerdo firmada previamente en 2024. Dentro de la estructura operativa acordada, se incorpora como unidad ejecutora al Ejército Argentino, institución armada que estará a cargo del funcionamiento de la barcaza de transporte pesado y del mantenimiento operativo de los embarcaderos a ambos lados del río Paraná.