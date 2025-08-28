Corrientes y Santa Fe acordaron reactivar una conexión fluvial para el intercambio comercial

Los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmaron un acuerdo para reactivar la conexión fluvial entre las ciudades de Bella Vista y Villa Ocampo.

El objetivo es ofrecer un servicio de transbordo de vehículos y cargas que favorezca el intercambio comercial y la integración productiva entre ambas provincias.

El acuerdo formaliza un acta firmada en 2024 e incorpora como unidad ejecutora al Ejército Argentino, que estará a cargo de la barcaza de transporte pesado y los embarcaderos.

“Esto es un claro ejemplo de cómo estamos trabajando juntos para unir lazos, fortaleciendo la unión con la provincia de Santa Fe”, manifestó Valdés, y agregó que el acuerdo es un "primer paso para la unión física entre Santa Fe y Corrientes".

Por su parte, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro destacó la capacidad de gestión de Valdés para "pensar políticas públicas que permitan a los argentinos vivir mejor". Además, afirmó que la integración interprovincial es clave para el crecimiento del Litoral.

Reclamo por una visión federal

En una conferencia de prensa, ambos mandatarios coincidieron en reclamar a Nación por una visión federal hacia las provincias. Pullaro hizo hincapié en el reclamo por las retenciones al campo y la necesidad de que el Estado nacional mire a la producción de la región.

En la misma línea, Valdés se refirió a la situación de las regalías y el trato de Nación con la provincia. "Desde Yacyretá consumen cinco provincias la energía y no nos dieron un solo peso por más de 25 años", indicó, y agregó que aún están peleando para tener un lugar en la represa de Salto Grande.