Reforma del Banco Central: cómo votaron los diputados nacionales por Corrientes

En una sesión decisiva en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), iniciativa promovida por la gestión del presidente Javier Milei.

La propuesta, que busca restringir las facultades de la autoridad monetaria para financiar los gastos del Tesoro y establecer como mandato primario la defensa del valor del peso, fue aprobada con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

La votación parlamentaria contó con el respaldo clave de cuatro de los siete legisladores nacionales que integran la delegación de la provincia de Corrientes en la Cámara baja.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) aportó los sufragios afirmativos de Lisandro Almirón, Virginia Gallardo y Federico Tournier, a los que se sumó el acompañamiento del diputado radical Diógenes González.

Rechazo opositor y trámite legislativo en la Cámara alta

En contraposición a la postura del oficialismo y sus aliados, los tres diputados correntinos pertenecientes a la bancada de Unión por la Patria (UP), Christian Zulli, Nancy Sand y Raúl Hadad, votaron en sentido negativo, alineándose con el rechazo del Frente de Izquierda al texto de la norma.

El proyecto de ley logró prosperar en el recinto mediante un acuerdo legislativo articulado entre la bancada de LLA, el bloque del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR).

Tras obtener el visto bueno de la Cámara de Diputados, el expediente será girado al Senado de la Nación para su debate final, donde de conseguir la sanción definitiva quedará convertido en ley.