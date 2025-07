CorrienTECH reunió a jóvenes interesados en la inteligencia artificial

En la Facultad de Ingeniería de la Unne se desarrolló este miércoles la tercera edición CorrienTECH, organizado por la Municipalidad de Corrientes dedicado a difundir el mundo de la tecnología, la economía del conocimiento y el desarrollo gamer a jóvenes, de 13 años en adelante.

Más de 400 inscriptos se sumaron a esta propuesta que hizo hincapié en la Inteligencia Artificial (IA) y las oportunidades que representa.



El secretario de Coordinación de Gobierno del municipio, Hugo Calvano, sostuvo que “el cupo se llenó con más de 400 personas inscriptas, en su mayoría jóvenes. La idea es que en esta jornada se compartan con distintos disertantes que vienen de otros lugares, especialistas que tienen que ver con inteligencia artificial, con programación utilizando IA y también con los códigos tradicionales y lo que tiene que ver con el mundo gamer o la industria de los videojuegos”.

Por su parte, la directora general de Coordinación de Gobierno del municipio, Cruz Silvero, señaló que “CorrienTECH es un evento que busca acercar a los jóvenes a la tecnología y poder así promocionar toda la oferta y las oportunidades que tenemos en el país, no solo a nivel local, sino también a nivel federal".

Y destacó además que, en esta oportunidad, "contamos con grandes oradores que engalanan nuestro evento como el presidente de la Asociación Argentina de Jugadores Electrónicos, también el presidente de la Asociación de Inteligencia Artificial, entre otros destacados disertantes”.



IA Y RESPONSABILIDAD

“El uso de la inteligencia artificial con responsabilidad”, fue la temática abordada por la ingeniera de datos Nataya Flores, oriunda de Misiones.



“Vengo a hablar un poquito de mi recorrido sobre lo que es el trabajo con inteligencia artificial y cuáles son los prejuicios que tiene cuando algo falla, cuando de repente la inteligencia artificial no sale como esperamos. La idea es contar cuáles fueron los casos más polémicos y qué están haciendo también las grandes empresas para solucionarlo”, adelantó la joven sobre su disertación.



La especialista destacó esta propuesta organizada por la Municipalidad de Corrientes. “Gracias a este tipo de eventos de networking o cursos que a veces se dan, capacitaciones, terminás aprendiendo sobre cómo aplicar tecnologías en tu área. Y a mucha gente le puede cambiar la vida, no digo cambiar de área, pero renovar el área en el que uno ya está trabajando con estas herramientas que uno aprende. Entonces, creo que está buenísimo y más para los jóvenes que a veces no saben para dónde ir y que la tecnología está en todos lados”, concluyó.