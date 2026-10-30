Obras pluviales en Corrientes: ejecutan 900 metros de entubado para mitigar anegamientos

En el marco del programa de mitigación de anegamientos urbanos, la Municipalidad de Corrientes ejecuta una obra de desagües pluviales en el barrio Quintana que comprende la instalación de 900 metros de entubado de alta capacidad.

La infraestructura permitirá optimizar la evacuación de excedentes hídricos en puntos bajos y beneficiará de manera directa a los vecinos de la zona y de sectores aledaños como el barrio Pirayuí y el barrio Nuevo.

El proyecto técnico abarca la colocación de un conducto troncal de hormigón armado de 1,50 metros de diámetro, la construcción de cámaras de inspección y la instalación de múltiples sumideros a lo largo de la traza, finalizando con una descarga directa en el cauce del arroyo Pirayuí.

Durante una recorrida de supervisión realizada en la intersección de calles Milán y Julio Verne, el intendente Claudio Polich destacó la vinculación estratégica de las tareas municipales con las obras de canalización ejecutadas por el Ejecutivo provincial.

"Estamos construyendo un desagüe que nos va a conectar directamente con la obra monumental del Pirayuí que hizo el Gobierno provincial. Todo esto no lo podríamos hacer si seguíamos con el Pirayuí como estaba", sostuvo el jefe comunal al recordar las intervenciones en la cuenca sobre avenida Maipú y el acceso al barrio Doctor Montaña.

Articulación técnica y progreso del tendido pluvial

Por su parte, el secretario de Obras Públicas municipal, Sebastián Gómez de la Fuente, precisó que el ducto principal se despliega hasta el arroyo a través del corredor formado por la avenida Cuba y la calle Dumas, una franja topográfica históricamente vulnerable a las precipitaciones intensas.

El funcionario informó que la cuadrilla operativa ya concretó la colocación de más de 200 metros de entubado y avanza con la edificación de las cámaras de registro y sumideros.

"Venimos bien y la proyección es buena. Esperemos que las condiciones meteorológicas nos permitan seguir avanzando con buena velocidad y que pronto la obra empiece a funcionar", remarcó Gómez de la Fuente.

Desde el Gabinete municipal enfatizaron que el saneamiento y ampliación del cauce del arroyo Pirayuí actúa como la columna vertebral del sistema de drenaje de la zona sur capitalina, permitiendo acoplar nuevas redes pluviales para reducir los riesgos de inundación en las barriadas periféricas.