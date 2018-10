Evacuados, cortes de luz y voladuras de techos en varias comunas azotadas por un temporal

Un fuerte temporal azotó a múltiples poblaciones del interior provincial. Hubo evacuados, voladuras de techos tanto de viviendas como de instituciones, extensos cortes de luz por la caída de postes del tendido, entre otros daños. Curuzú Cuatiá, Yapeyú y también Tapebicuá, entre las más afectadas.

En algunos lugares, el viento, la lluvia y hasta la caída de piedras de dimensiones pequeñas -y por sólo unos minutos- se registraron entre la noche del sábado y la mañana de ayer.

“Se registraron diversos daños, en algunos lugares más que en otros, por ejemplo, en Curuzú Cuatiá desbordaron dos arroyos que afectaron a varios barrios e incluso algunas familias fueron evacuadas. Volaron las chapas de los techos de viviendas y de un aserradero en Yapeyú, del garaje de la comisaría de La Cruz, en una parte de un colegio de Santa Rosa”, manifestó el director de Defensa Civil de la Provincia, Eulogio Márquez, al ser consultado por El Litoral.

Al mismo tiempo, remarcó que los fuertes vientos provocaron la caída no sólo de árboles, sino de una considerable cantidad de postes del tendido eléctrico, no sólo en las citadas comunas, sino también en otras como Libres, Mercedes, Mariano I. Loza, Guaviraví, etc.

Desbordes

En la ciudad del Sur provincial se registraron más de 150 milímetros de lluvia caída en menos de 24 horas. Esto provocó el desborde de los arroyos Curuzú y Gómez y, a la vez, el anegamiento de una considerable cantidad de viviendas emplazadas en las inmediaciones.

Si bien la mayoría de sus habitantes no quiso dejar su hogar, según informaron desde la Municipalidad, unas 44 personas fueron alojadas en los tres refugios que fueron habilitados en esta oportunidad: barrio Santa Rita, Villa Dolores y “Vieja Estación”.

En cada uno de ellos, recibieron el desayuno y almuerzo, como también ropa y pañales. Mientras que a la tarde la mayoría volvió a sus casas. “Sólo quedaron evacuadas siete personas, más que nada por precaución, porque sigue el alerta vigente”, precisaron anoche desde el área de Prensa de la Municipalidad al ser consultados por El Litoral.

En este punto, indicaron que hoy arribará a la Comuna personal de Desarrollo Social de la Provincia para realizar un relevamiento de los daños. Considerando en este punto que, además de los anegamientos, se registraron voladuras de techos en varias viviendas.

Asimismo, destacaron que en el CIC durante toda la jornada se brindó asistencia alimentaria y al cierre de esta edición, allí había una guardia. Por último, destacaron el trabajo que durante toda la jornada realizó el intendente José Irigoyen junto con funcionarios, empleados municipales y personal de la Policía, Bomberos y de la Dpec.

Tornado

“Aunque el temporal comenzó a la medianoche, ayer (domingo) a las 7 creemos que se transformó en un tornado porque fue impresionante como tres árboles fueron arrancados de la plaza central, por lo menos unas 25 casas sufrieron voladuras de techos”, manifestó la intendenta de Yapeyú, Marisol Fagúndez, a El Litoral. En este marco, agregó que “además muchas ramas cayeron así como postes del tendido eléctrico. Hace minutos (aproximadamente 19.20) se restableció el servicio de energía. Eso fue posible gracias a la colaboración de todos”.

Sobre esto, explicó que “además del personal municipal y de la Dpec, contamos con la ayuda de la Policía, los Bomberos, la Prefectura. Por eso, se armaron dos equipos de trabajo: uno dedicado a la asistencia de las familias y la reparación de sus techos y otro que se ocupó de retirar las ramas y levantar los postes del tendido”.

Pese a los daños, no fue necesario habilitar ningún centro de evacuación y anticipó que desde Desarrollo Social y otros ministerios les enviarán asistencia para paliar esta situación.

En tanto, el intendente de La Cruz, Luis Calomarde -ante la consulta de este diario- indicó que se registraron voladuras de techos en al menos cinco viviendas y la caída de un considerable número de postes del servicio eléctrico.

Líneas

En Santa Rosa, el temporal provocó la voladura de un sector del colegio secundario, pero lo que más se registró fue la caída de postes del servicio de energía. No obstante, de acuerdo con lo expresado desde la Comuna a este diario, ayer al mediodía se normalizó el suministro.

En tanto, anticiparon que hoy harán un relevamiento.

Similar situación se dio en San Roque. “Defensa Civil de la Municipalidad colaboró con la Dpec para levantar parte del tendido afectado. Ahora ya está normalizado el servicio”, dijo el intendente Raúl Hadad a El Litoral. Asimismo, indicó que hoy recibirían el informe del delegado municipal en el área rural. “Es probable que existan daños en los tendaleros de los productores debido que fue muy fuerte el temporal. Mañana tendremos precisiones”, indicó el titular del Ejecutivo.