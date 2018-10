Ante la falta de colectivos interprovinciales, se duplicó la demanda de los remises

Ante la medida de fuerza de ayer como consecuencia de la falta de pago de los haberes, que implicó la suspensión del servicio interprovincial Chaco-Corrientes, los remises que brindan el mismo servicio de traslado resultaron, para algunos, una opción para cruzarse a la vecina ciudad, y en este aspecto, desde la firma apostada en el puerto local indicaron que los 24 coches disponible realizaron 7 viajes aproximadamente, cuando en un día normal alcanzan 3 o 4 en algunos casos.

En lo que respecta al costo del viaje, en las primeras horas del día los usuarios del servicio interprovincial se manifestaron molestos no sólo por la medida de fuerza, sino también porque el traslado en remis pasó de $40 a $100. Mientras que desde la empresa dijeron que la tarifa fue de $40 durante todo el día.

El Litoral fue hasta el puerto local donde se ubica la parada del transporte público interprovincial, como así también una de las firmas de remises que presta el mismo servicio, y en diálogo con uno de los empleados de la misma se pudo saber que durante el día trabajaron 24 coches y que la tarifa se mantuvo en $40 durante toda la jornada.

En este sentido, vale señalar que usuarios del servicio interprovincial en la jornada de ayer manifestaban su descontento no sólo por los inconvenientes que genera el paro, sino además porque el precio del viaje en coche era de $100.

En lo que respecta a la demanda de los remises, durante todo el día se pudo observar muchos usuarios haciendo fila e incluso durante la visita al lugar había unas 20 personas esperando subirse a un auto, ante lo cual también algunos choferes que no se dedican a viajar a la vecina ciudad, ofrecían ir por $70, para que las personas no tengan que aguardar varias horas hasta poder ascender a un vehículo.