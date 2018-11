Provincia y municipios esperan millones del Fondo Sojero que destrabó Nación

El Gobierno provincial no había recibido ayer los millones del Fondo Sojero que la Nación destrabó para lograr avanzar en el sanción del Presupuesto 2019. Corrientes recibiría en total 222 millones de pesos, de los cuales 78 millones serían girados a todos los municipios.

Desde el Gobierno provincial confirmaron a El Litoral que hasta ayer no se habían depositado los millones del fondo sojero. El dinero llegaría en las próximas horas.

El debate, ahora, gira en torno a qué debe hacer la Provincia: gira automáticamente los fondos o los distribuye de acuerdo a las rendiciones municipales.

Todo parece indicar que la totalidad de los millones serán girados a la Provincia y no a cada municipio, como se especuló en un momento.

El Gobierno nacional transfirió casi 1.000 millones de pesos a provincias y a municipios, que corresponden al primer desembolso del “Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios”, creado semanas atrás por el presidente Mauricio Macri, como compensación del denominado Fondo Sojero, que se repartía entre las provincias y los municipios del país.

En un comunicado distribuido ayer, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda informó que el programa, creado a través del decreto 836, tiene el objetivo de asistir financieramente a las provincias que hayan aprobado el Consenso Fiscal, firmado por 19 gobernadores.

De acuerdo al informe de Interior, los montos asignados serán de 4.125 millones de pesos que se distribuirán por índice de coparticipación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

La primera cuota, transferida por Nación ayer, fue de 942.043.331 millones de pesos.

Según estipula la iniciativa, el 50 por ciento que se le transfiera a las provincias se destinará a sus municipios, aplicando para su distribución el régimen de participación municipal de impuestos, según precisó el Ministerio del Interior.

En agosto pasado, Macri eliminó, por decreto, el Fondo Sojero, medida que fue resistida por intendentes peronistas, principalmente de la provincia de Buenos Aires, quienes le pidieron una audiencia al mismo jefe del Estado, y también solicitaron a la Bicameral del Congreso que dé de baja ese decreto de necesidad y urgencia.

Ante esa reacción, Macri creó el Programa de Asistencia Financiera, aunque, según los intendentes, con un monto inferior al previsto por el Fondo Sojero.