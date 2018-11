Sindicatos estatales con colectiveros

Organizaciones gremiales como Suteco, ATE, CTA, Camioneros, organizaciones sindicales y sociales integrantes del movimiento 21F se hicieron presentes en la asamblea de choferes autoconvocados, quienes desde el jueves realizaron un paro sorpresivo en la ciudad de Corrientes.

Los gremialistas compararon las similitudes del conflicto en el transporte con otros sectores laborales, dada la inflación galopante. “Cuando un trabajador no cobra su salario o cuando es víctima del ajuste del Estado, debemos ser solidarios. Este conflicto está repercutiendo en innumerables sectores. En el caso de la Educación miles de estudiantes y docentes, ayer y hoy, no pudieron llegar a las escuelas. Pero para nosotros, la única víctima es el trabajador, independientemente de los sectores laborales en los que se desempeñe. Por eso, como organización sindical venimos a traerles nuestra solidaridad y apoyo”, expresó el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez a la prensa.

“En la Educación venimos padeciendo la caída estrepitosa del salario, no hay convocatoria a Paritaria, hay un Estado cada vez más ausente que sólo profundiza el ajuste. Por esta razón junto con los otros gremios de la Educación y sindicatos estatales venimos analizando la convocatoria a un paro provincial para los próximos días”, adelantó Fernando Ramírez.

El sindicato presentó un pedido ante el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, solicitando se contemplen las tardanzas y faltas en las escuelas, tanto para docentes, directivos y alumnos por el paro sorpresivo. Ayer el Municipio anunció un servicio de emergencia.