Realizaron una marcha en apoyo a los choferes autoconvocados

Esta mañana familiares, organizaciones sociales y vecinos realizaron una marcha en apoyo al paro de choferes autoconvocados de la empresa ERSA que desde el jueves decidieron suspender el servicio y reclamar mejores condiciones salariales y de trabajo. María Laura Sena y Melisa Monzón, esposas de trabajadores dialogaron con ellitoral.com.ar y explicaron que se trata de reclamos por acuerdos que fueron firmados el año pasado y aún no se terminan de pagar. "El aguinaldo de junio aún no se pagó y ni sabemos si cobrarán el de diciembre", afirmaron.

Ambas comentaron que la empresa no ha dado ninguna respuesta a estas demandas como tampoco el secretario General de la UTA Rubén Suarez quien, aseguran, no representa a estos trabajadores. "Los que empezaron a sacar coches hoy, son choferes de larga distancia que tienen encima 12 horas de viaje y están sin descansar arriba de los colectivos. Algunos no saben ni los recorridos de los barrios, están incapacitados para manejarlos. La gente tiene que entender que al subirse a estos colectivos ponen en riesgo sus vidas. Los verdaderos choferes están afuera de la empresa reclamando el pago que les corresponde", explicaron.

Las mujeres aseguraron que el sueldo promedio de un trabajador de colectivos está entre los 19 mil y 20 pesos mientras que en Buenos Aires ganan alrededor de 31 mil pesos.

Los reclamos puntuales son:

Actualización de la escala salarial a nivel nacional.

Que el decreto que se le esta pagando en negro pase al básico en blanco.

Cobro de lo adeudado de paritarias de septiembre y octubre del 5, 7 %.

Cobro de la diferencia del aguinaldo de junio del 2018, de aproximadamente $ 3500 / $4000.

Regularización a los ciento treinta / ciento cincuenta (130 / 150) choferes aproximadamente que trabajan en situación irregular o registrados como personal de maestranza o de mantenimiento, cuando en realidad hace años que son conductores.

Que se investigue ante el ministerio de trabajo de la nación, el por qué la empresa retiene los recibos de sueldos de algunos choferes “BLANQUEADOS” pero que en realidad su situación sigue siendo en IRREGULAR ya que, al no tener su recibo de sueldo, no pueden hacer ningún tipo de tramite ante la obra social, o salario familiar que por derecho le corresponden.

Que se le de el franco diagramado que le corresponden por ley nacional.

Que se investigue y se regularice la obra social que por derecho le corresponden, en este caso la obra social de la UTA.

Que la empresa pague todos los aportes de la obra social y los aportes jubilatorios, ya que estos son descontados por la empresa todos los meses.

Que paren con la persecución, acoso y hostigamiento laboral, ya que ellos son personas que trabajan para mantener una familia y tener un proyecto de vida digno como cualquier ser humano se merece; de esta manera ellos trabajan tensionados y bajo presión, sabiendo que deben transportar personas todos los días y ellos saben que todala responsabilidad recae sobre ellos si ocurriera algún accidente.

Que la empresa y la municipalidad haga de contraloren la instalación de los baños para los choferes en los diferentes recorridos en todas líneas de colectivo, ESTO FUE PROMETIDO POR EL INTENDENTE DR. TASSANO, y no dé la espalda a esto, siendo el intendente médico, ya que los choferes no tienen lugar donde realizar sus necesidades y esto traen consecuencias en su salud, como problemas renales.

Que se le dé los minutos de espera que corresponde a los choferes en las dos cabeceras, el de ida y el de vuelta.

Que la empresa realice los mantenimientos mecánicos y de higiene de las unidades.

Que se investigue, por qué el secretario general del gremio la UTA, el señor Rubén Suarez, a su vez es funcionario público y asu vez se dice que también es representante de la CGT, dentro de nuestra ignorancia, esto, ¿no es una contraposición de funciones?

Es importante también que la gente sepa, que los choferes, no trabajan ocho horas diarias, sino más, ya que ellos deben estar presentes cuarenta minutos antes y salen cuarenta minutos después, ya sea para dejar el coche en la empresa o por ausencia de su relevo.

