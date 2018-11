Intimaron a vendedores ambulantes de la Rotonda a que desalojen el lugar

A fin de poder continuar con las obras de la Autovía Travesía Urbana a través de Vialidad Nacional, la Comuna intimó a un grupo de 30 personas que desarrollan actividades comerciales en la zona de la Rotonda de la Virgen, en inmediaciones de la Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 5, para que abandonen el lugar. Desde hoy se dispondrán inspectores de tránsito y personal Municipal para evitar que continúen instalándose.

Ante la situación, El Litoral consultó a la subsecretaria de Control Comercial, Mónica Miranda, y dijo que “los comerciantes fueron intimados en varias oportunidades y el último aviso fue ayer (por el miércoles), motivo por el cual hoy (por ayer) nos encontramos con sólo unos 15 feriantes, cuando en total eran unos 27”.

Y en este sentido, también se informó que en la jornada de ayer se labraron unas 15 actas a los infractores, quienes estaban renuentes a dejar el lugar.

En cuanto a la solución del conflicto, la funcionaria municipal dijo que “ellos deben recurrir a Acor (Agencia Correntina de Recaudación) y registrarse como el resto de los vendedores ambulantes, pero nosotros no tenemos ninguna obligación de reubicarlos, porque no cuentan con ningún tipo de permiso para permanecer y comercializar en el lugar”.

“Ellos hoy solicitaron una reubicación pero hacerlo en forma conjunta es imposible, dado los diferentes rubros a los cuales se dedican”.

En tanto, en referencia al plazo solicitado por los feriantes para permanecer en el lugar durante un tiempo más o por lo menos hasta que lleguen las máquinas indicó que “es algo que está fuera de lugar, ellos se encuentran en la vía pública sin permiso y se debe considerar que se está afectando la obra de la autovía, que va a traer muchos beneficios a la ciudad”.

Por último, con respecto a una posible solución, Miranda dijo “ellos deben inscribirse para poder vender sus productos como cualquiera de los feriantes que cuentan con la autorización y de acuerdo al rubro la Comuna determinará el lugar donde podrán comercializar sus productos” y agregó “en cuanto a la posibilidad de permanecer a la vera de la ruta, con todo lo que ello implica, es imposible. Desde mañana (por hoy) se dispondrá personal para que los comerciantes no puedan volver a instalarse”.

“Todas las alternativas para que ellos regularicen su situación estaban dadas. En las actas se les indicaba dónde debían concurrir, y los trámites que tenían que hacer; y fue una minoría quienes se acercaron, pidiendo otro predio y sin acercar su documentación correspondiente”, concluyó.

Mientras que en declaraciones a los medios de prensa, uno de los vendedores sostuvo que “queremos trabajar. No hay fuente de trabajo y cada uno vive lo suyo”.

Y en este sentido, reconoció que fueron intimados varias veces y al mismo tiempo dijo que “si tenemos que cortar la calle, la vamos a cortar, hay más de 100 familias en esta situación”.

Vale resaltar que los vendedores que deben abandonar la zona se encuentran frente a las carpas de los puesteros del “Mercadito de la Rotanda” que se incendió hace casi 6 meses y que aguardan el traslado definitivo en el nuevo predio que está comenzando a construirse en el San Gerónimo.