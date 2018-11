Diez parques acuáticos para divertirse en familia

1. Wet ‘n Wild

(Orlando, Estados Unidos)

Es un parque muy famoso en Orlando, sobre todo en los meses de verano. Tiene muchos toboganes de agua que provocan gritos y un área infantil gigante, con temática de castillos de arena, una piscina de olas y un río lento.

Una de las atracciones más populares es Disco H20. Los pasajeros flotan al ritmo de una banda sonora de éxitos de los años 70, acompañados de bolas de disco y luces parpadeantes.

2. Aquatica

(Orlando, Estados Unidos)

Es el parque acuático de Sea World. Tiene enormes y vertiginosos toboganes y una enorme piscina con olas, además de espacios para chicos y hermosas playas repletas de plantas. Una de sus mayores virtudes es que uno de los toboganes, Dolphin Plung, lleva a los pasajeros en un paseo lleno de nervios a través de un acuario lleno de delfines.

3. Parque Acuático Aquaventure

(Dubai, Emiratos Arabes

Unidos)

Es un parque majestuoso que batió en 2013 varios récords: tiene el tobogán de agua más ancho del mundo, el mayor paseo en río de Medio Oriente (2.3 kilómetros de longitud) y la mayor tirolesa de la región. Tiene una playa privada y una laguna de tiburones (Shark Lagoon), donde los visitantes pueden alimentar con la mano a las mantarrayas.

4. Beach Park

(Fortaleza, Brasil)

Beach Park, en Fortaleza, ha ganado premios entre los mejores parques acuáticos del mundo. Su atracción más famosa es Insano, el tobogán de agua más alto (41 metros) y más rápido (104 kilómetros por hora) del mundo. Tiene además otras atracciones escalofriantes, como Kalafrio, un tobogán gigante de medio tubo.

Para chicos pequeños también es ideal. Tiene un área de juegos temática y Acqua Circus, un espacio con cañones de agua, juegos y ocho toboganes sólo para niños. Un verdadero placer familiar. Además, está pegado a playas divinas.

5. Disney’s Typhoon Lagoon y Disney’s Blizzard Beach

(Orlando, Estados Unidos)

En Orlando, en Walt Disney World, hay dos parques acuáticos que tienen toda la magia del famoso Ratón y regalan un día súper agradable a toda la familia. Es interesante tenerlos en cuenta en un viaje a Disney: no sólo alivian la agenda exigente de caminatas larguísimas en los demás parques sino que garantizan diversión y aventura para toda la familia. Se llaman Disney’s Typhoon Lagoon y Disney’s Blizzard Beach.

Como un divertido y moderno patio de recreo acuático dejado tras una “gran tormenta”, al estilo de familia suiza Robinson, el Disney’s Typhoon Lagoon presenta olas, una piscina para esnórkel en agua salada, una emocionante atracción acuática con fuertes oleadas. Por su parte, Disney’s Blizzard Beach ofrece toda la emoción de un resort de esquí del norte, ya sea con deslizamientos en trineos sobre colinas cubiertas de “nieve” de Mt. Gushmore o vertiginosas descendidas de hasta 55 mph en Summit Plummet.

Los boletos de admisión pueden ser comprados en cada parque o incluidos en el boleto Magia a tu Manera (Disney’s Magic Your Way) con la opción adicional de Water Park Fun & More. Los parques incluyen áreas de recreo acuático para niños, playas para tomar sol y tranquilos ríos lentos para relajar. Hay áreas para cambiarse de ropa, casillas, regaderas, áreas de picnic y restaurantes que sirven de todo.

6. Caribbean Bay

(Gyeonggi-do, Corea del Sur)

Es famoso por sus cuatro toboganes de agua con bucles y una enorme piscina de olas. Ofrece piletas con aguas termales, salas de dormir con aire purificado y camas talladas de jade que, aseguran, aumentan la energía.

7. Siam Park (Tenerife, España)

Siam Park es un parque de agua con temática tailandesa en la isla de Tenerife. Su atracción más popular es la Torre de Poder de 27 metros, en la que los pasajeros caen por una pendiente vertical antes de ser disparados a un acuario lleno de pastinacas y tiburones. Se pueden tomar lecciones de surf.

8. Parque Acuático WaterWorld (Ayia Napa, Chipre)

Es famoso por sus fiestas. Tiene una temática griega, con muchos pilares y monumentos en forma de caballo de Troya. La Piscina de Olas de Poseidón tiene ruinas, géiseres y barcos que naufragaron. El río lento Odyssey tiene pilares de piedra que se desmoronan y Drop To Atlantis, el tobogán que produce vértigo, dispara a los pasajeros a un enorme templo romano.

9. Yas Waterworld

(Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos)

Inaugurado en 2013, Yas Waterworld tiene 43 toboganes y atracciones, incluidos cinco toboganes. Los más famosos son Dawwama, el primer tobogán de agua del mundo accionado con tecnología hidromagnética, y Bandit Bomber, una montaña rusa de 550 metros. Además, Los visitantes pueden surfear en el mayor simulador de surf del mundo FlowBarrel, o girar en el Liwa Loop, el único tobogán de agua con bucles de Medio Oriente.

10. Watercube Waterpark

(Beijing, China)

Su tobogán más famoso se llama Tornado y tiene forma de embudo. También son conocidos el tobogán Aqualoop y Bulletbowl, donde los pasajeros son derribados en un tobogán cerrado hacia un tazón gigante. La decoración es muy particular: los visitantes deben prestar atención a las enormes medusas y nubes de burbujas suspendidas desde el techo.

