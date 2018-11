Al grito de “¡Paridad!”, Diputados cerró el año y postergó el debate hasta marzo

La Cámara de Diputados cerró ayer su año legislativo sin que prospere los intentos por debatir el proyecto de Ley de Paridad y Voto Joven. El Colectivo de Mujeres marchó hasta la Legislatura y presenció la sesión en la que la oposición intentó solicitar una prórroga para el tratamiento de las iniciativas. La moción no tuvo acompañamiento y las mujeres se despidieron del recinto al grito: “¡Paridad, queremos paridad!”

El Senado finalmente no sesionaría hoy, por lo que tampoco se trataría en esta Cámara el proyecto de paridad.

Ayer, en tanto, la Cámara baja sesionó por última vez y la oposición solicitó una prórroga de las sesiones a la espera de que el Senado trate hoy el proyecto de Ley de Paridad, presentado por el senador peronista, Roberto Miño. La iniciativa tiene preferencia para su tratamiento.

El intento en Diputados por prorrogar las sesiones cayó en saco roto, ya que el oficialismo impuso sus números. No es la primera vez que los opositores intentan apurar el tratamiento de la Ley de Paridad, que desde hace años está cajoneada en la Legislatura.

Todos los intentos de la oposición sucumbieron ante la hegemonía del oficialismo en Diputados.

El Colectivo de Mujeres presenció la sesión y celebró los argumentos de los diputados opositores, que pretendían prorrogar las sesiones para tratar el proyecto.

Hasta hubo gritos de “machirulos”, cuando el oficialismo se impuso en la votación.

En tanto, obtuvo media sanción el proyecto de Ley que crea la Escuela de Guías de Pesca de la Provincia de Corrientes, autoría de los diputados García y Sáez.

Por otra parte, entre los proyectos ingresados que pasaron a las comisiones pertinentes, se destaca el Presupuesto 2019, presentado por el Poder Ejecutivo, el que fue enviado a la comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos que preside Jorge Luis Molina.

La creación del municipio Derqui, pasó a dos comisiones: Asuntos Constitucionales y Asuntos Municipales. Diputados además convirtió en ley la creación del Municipio 74: Cazadores Correntinos (ver más página 25), que limita al Oeste con Sauce y al Este con Curuzú Cuatiá. Además se solicitó a través de un proyecto de resolución, que el Poder Ejecutivo repare el edificio de la escuela Nº 409 del Paraje Parada Acuña, Monte Caseros.