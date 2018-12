Obras, digitalización y llamado a los senadores en el primer balance de Valdés

Hace un año, Gustavo Valdés recibía el bastón de mando de la mano del radical Ricardo Colombi. Ayer en Casa de Gobierno, el mandatario dio su primer balance de gestión. Infraestructura para alentar al sector productivo, digitalización de entidades públicas, coordinación con municipios, formaron parte de los ejes de su discurso. También reconoció los números de la pobreza y llamó a los senadores a votar el empréstito para invertir en obras como las destinadas a reducir la mortalidad infantil.

Pasadas las 10, el Gobernador ingresó a un colmado Salón Amarillo en Casa de Gobierno. En principio se esperaba una modesta conferencia de prensa, pero finalmente ministros, funcionarios y legisladores provinciales se hicieron presentes para escuchar el balance del titular del Ejecutivo. Compartió la escena con su compañero de fórmula, el vicegobernador Gustavo Canteros, quien además, preside el cuerpo que actualmente está analizando el Presupuesto 2019, cuyo pedido de autorización de un empréstito de 7 mil millones de pesos genera polémica con la oposición.

El Gobernador habló por más de 25 minutos, sin papeles sobre la mesa. Pese a la crisis cambiaria, la recesión, las altas tasas de interés, coletazos de la macroeconomía que administra la Casa Rosada, en la provincia, el mandatario expuso un discurso de tinte desarrollista y sin chicanas de la política partidaria.

En el principio de su alocución, destacó el avance del Plan Iberá II, que se está ejecutando en medio de la sanción de la Ley de Creación del Parque Nacional Iberá. “Hemos logrado amalgamar fondos nacionales, provinciales y municipales, pensando en una unidad”, dijo el mandatario y elogió la visibilidad de la mayor reserva de agua dulce del país en la cumbre del G-20.

“Quiero agradecer a Cris Tompkins esas 150 mil hectáreas donadas para convertirse en el Parque Nacional. Estamos incorporando a las 550 mil hectáreas. Tenemos una de las reservas más importantes de Sudamérica para la preservación de la fauna y de la flora, y vamos a hacer lo posible para que sea un gran polo de atracción”, manifestó el Gobernador.

“Pedimos a los senadores que nos acompañen porque estamos hablando de la calidad de vida de los correntinos, no de pagar gasto corriente”.



Valdés habló del Fondo de Desarrollo Rural, a través del cual se ejecutaron más de mil kilómetros de ripio. Las obras se realizarán hasta marzo. La intención es completar una red de 2.600 kilómetros. A su vez, mencionó una “importante inversión con el Gobierno nacional en materia de rutas, comenzando con la 119, la Ruta 12 en sus tramos Sur y Norte, Itatí, 120, la ruta 12 con la 14”. Señaló que están invirtiendo en la Ruta 71, que va desde Mercedes a Perugorría y se encuentra próxima a inaugurarse. También se avanza en la ruta 118 que va desde Saladas a Itá Ibaté.

El titular del Ejecutivo, insistió en la autorización de inversiones al Senado para avanzar con “más trabajo y más desarrollo”. El Gobernador expresó: “Corrientes tiene ventajas que son enormes en materia arrocera, en materia forestal. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido y seguir asistiendo a los productores, la fuerza laboral, y a los representantes para hacer un gran trabajo”.

Educación

“En materia educativa venimos haciendo un trabajo muy importante, un trabajo bueno, lo tenemos que hacer con el Ministerio de Educación y de Producción”, manifestó el jefe del Ejecutivo. El Gobernador se comprometió a dotar de servicio de Internet a todos los establecimientos educativos de la provincia.

Valdés señaló la necesidad de trabajar en la currícula educativa para “tener la educación del futuro. Tenemos que trabajar en los contenidos, en la informatización, tener todas las escuelas con Internet, digitalizar, interconectar”. Vale señalar que este año la Legislatura sancionó la primera Ley Provincial de Educación.

“Estamos haciendo una inversión en refacción, en mantenimientos de escuelas”, señaló el jefe del Ejecutivo, quien indicó habrá “una gran fuerza en el presupuesto” en ese sentido. “La educación es el motor de nuestro sistema. Seguiremos apostando a la escuela pública”, enfatizó.

Salud

“En materia de salud tenemos grandes desafíos. Vamos a trabajar enormemente, tratando de ser más eficientes, más ordenados”, manifestó. Señaló las obras en Ituzaingó y en Curuzú Cuatiá. “Vamos a poner en funcionamiento el Centro de Oncología que ha sido donado por la señora Bonatti (Elena)”, se comprometió el Gobernador.

Valdés destacó las inversiones en el Hospital Escuela para recuperar los quirófanos. También recordó que se destinaron más de 95 millones de pesos al Instituto de Cardiología de Corrientes. “Sabemos que es un centro de excelencia, donde hacemos transplantes de corazón”, sostuvo.

“Necesitamos hacer el Hospital Neonatal en Corrientes. Necesitamos más inversiones. Necesitamos que nos acompañen”, dijo en referencia a los legisladores. “Necesitamos bajar la mortalidad infantil en Corrientes. Y el mayor de los problemas que hoy tiene la provincia en materia de mortalidad infantil se da en la Capital y tenemos que hacer las inversiones porque sino después no nos hagamos los distraídos de que no podemos bajar los índices”, enfatizó. “Por eso pedimos a los senadores que nos acompañen porque estamos hablando de la calidad de vida de los Correntinos y no para que podamos invertir en gastos corrientes, estamos invirtiendo en salud pública”, señaló en referencia al pedido de autorización de créditos.

Según datos de 2017 en Corrientes la mortalidad infantil era de 10,5 puntos, lo que significa un descenso de aproximadamente seis puntos, en comparación con 2014 cuando Corrientes lideraba las estadísticas a nivel nacional. Sin embargo, la prevalencia se mantiene elevada en relación con otras provincias. El Hospital Neonatal es un proyecto, al menos oficialmente, que data desde la última campaña por la Gobernación de Ricardo Colombi.

“Necesitamos bajar la mortalidad infantil en la provincia. Y el mayor problema que tiene Corrientes en la materia es en Capital.

Seguridad

“Para controlar los índices de inseguridad, tenemos que hacer una gran inversión. Cuando planteamos hacer un gran centro de monitoreo, nos encontramos que muchas empresas privadas nos pedían grandes sumas de dinero. Creemos que lo podemos hacer nosotros a un costo más razonable. Estamos invirtiendo 150 millones de pesos que no sólo van a servir para cámaras de seguridad, sino también para monitorear y unir los hospitales, los ministerios, los registros civiles y que podamos tener todo interconectado bajo una nueva empresa que hemos creado que es la Sapem”, sostuvo el mandatario quien, previo a ser diputado nacional, estuvo a cargo del área de seguridad en la provincia.

Corrientes Telecomunicaciones, la Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) fue creada este año por ley. Prevé dotar de infraestructura para mejorar la conectividad en la provincia.

Digitalización

El Gobernador explicó que se destinan 4,8 millones de pesos por mes en la contrataciones de servicios de telefonía e Internet. Gastos que podrán amortiguarse con la Sapem.

El mandatario indicó que con financiamiento internacional están extendiendo fibra óptica en toda la costa del río Uruguay. “Hoy las comunicaciones, el transporte de datos es fundamental y de vital importancia”, expresó.

El jefe del Ejecutivo anticipó que están trabajando en la modernización de las redes del Instituto de Previsión Social para anticipar “un trámite jubilatorio”. También se realizan inversiones en el Registro Provincial de las Personas para “que podamos solicitar una partida de nacimiento por Internet”.

Residuos urbanos

Una de las primeras acciones coordinadas con los intendentes de Valdés fue la promoción de acuerdos para la Gestión Integrada de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). “Queremos tratar de lograr que todos los municipios tengan articuladamente un sistema de disposición final de residuos integrado, no podemos seguir teniendo como seguimos hasta ahora”, expresó el mandatario.

“Los intendentes lo han entendido. Tenemos que lograr que los concejales entiendan porque no es un problema de un municipio, hoy es un problema de una provincia que quiere mostrar desarrollo en lo que tiene que ver con su medio ambiente. Nosotros somos productores de naturaleza y no podemos seguir escondiendo la basura bajo la alfombra”, manifestó.

Por otra parte, Valdés, insistió en que reclamarán las regalías de Yacyretá. “Ahí está la plata de nuestro desarrollo”, enfatizó Valdés.

“Las provincias no podemos pretender recibir mayores recursos sin recibir las obligaciones que son de uso provincial. Así como traslada recursos, traslada obligaciones.

Susbidios al transporte

“El transporte tiene una mecánica que escapa a los correntinos. Es una dinámica que la ha planteado el mismo ministerio de Transporte de la Nación a través del ministro Dietrich (Guillermo), que tenemos que absorber las provincias el 50 por ciento, el 25 por ciento lo va a tener que absorber la Municipalidad y el 25 por ciento las empresas. Las mismas están incluidas en programas con 5 mil millones de pesos que está otorgando la Nación a las provincias que no tienen Sube; y a las jurisdicciones que tienen Sube, 1.500 millones y después va a tener que distribuirlo en las provincias”, explicó el Gobernador ante la consulta de El Litoral.

“Es una situación compleja pero está dentro de un marco, porque por ahí está entendido que es una cuestión netamente provincial”, dijo. “Nosotros siempre peleamos por el federalismo económico y comenzamos por el federalismo fiscal y, comenzar a derivar recursos nacionales a las provincias. Y llegar como a principios de la democracia, con una distribución importante a las provincias y recuperar nuestra autonomía y capacidad de pago”, expresó el mandatario.

“Esto se fue logrando a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la devolución del 15 por ciento de coparticipación”, recordó el titular del Ejecutivo, sobre el acuerdo que firmó la Provincia durante el primer año de gestión de Mauricio Macri.

“En ese marco, las provincias no podemos pretender recibir mayores recursos, sin recibir las obligaciones, que entiende la Nación, son de uso provincial. Así como traslada recursos, traslada la obligaciones y en una de esas se inscribe el financiamiento del transporte público”, señaló Valdés.

“Quizás sea uno de lo últimos años en que Nación termine financiando o subsidiando el transporte y las provincias terminen de definir, con los municipios, cómo va a ser el sistema y cómo se va a financiar”, indicó. “Acá salta a la luz la gran mentira que decían que el boleto es gratis porque todo boleto se paga”, enfatizó.

El Gobernador explicó que remitieron en el presupuesto unos 300 millones de pesos para el sistema de transporte. En enero iniciarán las conversaciones.