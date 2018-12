Los pilotos acataron la conciliación obligatoria y el jueves y viernes habrá vuelos

El secretario general del sindicato de pilotos APLA, Pablo Biró, anunció que los gremios aeronáuticos acatarán la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, con lo cual este jueves y viernes habrá vuelos. Los gramios habían anunciado una huelga en protesta por una resolución que permitía la llegada al país de instructores de vuelo extranjeros.

En diálogo con el canal A24, Biró dijo: "Acatamos la conciliación, esperemos que el Gobierno revierta esta decisión". La conciliación dictada por Trabajo se mantendrá por 15 días.

El paro que había sido anunciado era en rechazo a una reciente medida de la ANAC que permite contratar pilotos extranjeros. Más allá de esa cuestión, también persiste el conflicto salarial con los gremios aeronáuticos, ya que la semana pasada fracasó una reunión que Aerolíneas Argentinas mantuvo con los sindicatos debido a que la compañía estatal pretendía analizar el caso de los 376 empleados suspendidos mientras que los gremialistas pusieron como condición anular esas sanciones.

El titular de la ANAC, Tomás Insausti, defendió la reglamentación que flexibilizó los requisitos para comandar vuelos comerciales y explicó que es un permiso puntual por 3 a 6 meses para formar a otros pilotos, y su experiencia y formación deben estar probadas. "En Argentina históricamente se exige la reválida y va a ser así siempre, a pesar de que el viernes pasado en Lima la Organización de Aviación Civil Internacional firmó un acuerdo para la validación automática de las licencias, que ya suscribieron siete países, y nosotros no lo hicimos", explicó el ejecutivo. En declaraciones a radio La Red, Insausti afirmó: "Lo que hicimos fue modificar el procedimiento interno de revalidación porque no era bueno el que tenía el ANAC. No está comprometido el trabajo de los argentinos".

Clarin/Infobae