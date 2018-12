Excarcelaron a Boudou bajo fianza, con tobillera y prohibición de salir del país

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó ayer la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou, quien está detenido en el penal de Ezeiza condenado a 5 años y 10 meses de prisión en la causa por la ex Ciccone Calcográfica.

Con los votos de las juezas María Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti, el tribunal ordenó además una caución real de un millón de pesos. Las magistradas consideraron que no hay riesgo de fuga.

Boudou deberá llevar además un dispositivo electrónico con GPS por el que será monitoreado, y se le prohíbe la salida del país.

Al votar en favor de la liberación de Boudou hasta tanto quede firme su condena, las juezas López Iñíguez y Palliotti sostuvieron: “En nuestro Estado de Derecho rige el principio de permanencia en libertad durante la sustanciación de todo proceso penal, incluyendo, claro está, las etapas recursivas”.

“El encarcelamiento sin condena firme sólo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”, algo que no estaría acreditado en el caso. “Cuando se observa la conducta procesal de Amado Boudou en este y en otros procesos penales, no se encuentra la existencia de un riesgo procesal a la altura de lo que la Corte Federal exige”, declararon. Boudou había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

Su socio seguirá preso

El TOF 4 rechazó a su vez el pedido de excarcelación del empresario José María Núñez Carmona, socio de Amado Boudou y preso en Ezeiza por el caso Ciccone. El revés judicial se dio después de que el fiscal Marcelo Colombo había dictaminado a favor de su excarcelación hasta que haya sentencia firme.

Núñez Carmona fue sentenciado el martes pasado a cumplir 5 años y 6 meses de prisión como partícipe para apropiarse ilegalmente de la imprenta Ciccone y haber oficiado de negociador en representación del ex vicepresidente. Antes de ser juzgado, Núñez Carmona dijo ante el tribunal que lo acusó: “Es un acto político. Es un disparate”.