Hacienda dará su informe al Senado por el presupuesto

Con el objetivo de agilizar el tratamiento del Presupuesto 2019, la Comisión de Hacienda del Senado invitó al titular de la cartera económica provincial para que brinde un informe sobre la iniciativa. Un pedido de crédito por 7 mil millones de pesos es tema de polémica con la oposición.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, expondrá hoy, a partir de las 10, los fundamentos de la ley madre en el Salón de Acuerdos del palacio legislativo. El oficialismo buscará tratar en las próximas horas la iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Allí, la propuesta logró los dos tercios que requería para autorizar un crédito.

Este será uno de los puntos de mayor debate porque el Consejo Provincial del Partido Justicialista instruyó a sus legisladores a no acompañar este aval. Para el justicialismo, no están claras las condiciones de este empréstito. El accionar del PJ será clave porque equilibra las fuerzas en la Cámara alta. Sin embargo, los senadores peronistas aún no se han pronunciado al respecto.

El lunes, el gobernador Gustavo Valdés, en su balance de gestión, solicitó a los senadores que acompañen la iniciativa porque “es una oportunidad para el financiamiento” de infraestructura, según expresó. Por su parte, el diputado peronista Ernesto “Tito” Meixner manifestó a la prensa que “lo que corresponde” es que se enuncie en un proyecto la obra a financiar, el crédito, las condiciones de pago, las tasas de interés y “de esta manera se aprobará”.