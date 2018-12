“San Lorenzo es favorito en una serie larga, pero este es un sólo partido”

Si hay una voz autorizada para dar su parecer en la previa del duelo entre Comunicaciones de Mercedes y San Lorenzo de Almagro, por una de las semifinales del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, ese es Selem Safar, actual jugador del Aurinegro, pero ganador de varios títulos con el elenco de Boedo.

El escolta se refirió a una de las semifinales del Final Four del Súper 20 que tendrá como sede al estadio Ciudad de Santiago del Estero el viernes 21 y sábado 22. La otra llave la protagonizarán Obras y el anfitrión Quimsa.

Tras la última presentación por Liga Nacional, con derrota por 89 a 79 ante Obras en Buenos Aires, Safar anticipó que “tenemos una gran chance contra un gran rival. La oportunidad de jugar una semifinal de un torneo que arrancó en septiembre, estoy contento y ahora hay que cambiar el chip”, explicó haciendo referencia al reciente compromiso con el Tachero y lo que se vendrá desde el viernes.

“Tuvimos que enfocarnos en La Liga y ahora estamos con la cabeza en el Final Four Súper 20”, relató. Acerca del juego contra su ex equipo, explicó que “San Lorenzo es el favorito, no se si hay equipo que le pueda ganar en una serie larga, pero este es un sólo partido y para ganar tendremos que hacer un gran juego”.

Ambos equipos se enfrentaron recientemente en Mercedes, con amplio triunfo del Cuervo por 82 a 63. Safar fue el goleador de su equipo en la derrota contra el tricampeón de la Liga, autor de 13 puntos.

Finalmente, Safar hizo una última mención al duelo que perdieron el domingo ante Obras. “El rival hizo mejor las cosas, nos costó en defensa y si no defendemos de una buena forma nos va a costar, no somos un equipo que hace muchos puntos por partido”, expresó el también ex jugador del equipo Tachero.