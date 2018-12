El Santo le ganó a Amad por tercera vez en la temporada

En la noche del domingo San Martín de Curuzú Cuatiá venció por 76 a 60 a Amad de Goya en el Gigante del Sur, durante el cierre de una nueva fecha del Torneo Federal de Básquetbol.

Fue una noche sofocante en la ciudad de Curuzú Cuatiá la del tercer enfrentamiento en la temporada entre ambos equipos, nuevamente con victoria de los Santos.

El inicio del juego se dio con un marcador bajo, en particular para los goyanos que sufrieron la buena defensa local y un porcentaje muy malo de tiros de campo (4 de 9).

San Martín, a pesar de no encontrar su goleo habitual, lo repartió de buena forma destacándose Renzo Olivetti con 7 puntos, mientras que en la visita Rossi consiguió sumar 6 unidades con poco aporte del resto de los dirigidos por el Tano López Ríos. De esta manera, el primer cuarto culminó 20-9 en favor del curuzucuateño.

En la segunda etapa el comienzo resultó similar para Amad, que falló sus lanzamientos de campo y no pudo convertir durante los tres minutos y medio de iniciado el cuarto; Reinick y Forniés fallaban desde la línea de tiros libres y el fastidio reinaba en el elenco goyano.

A falta de 5 minutos para el descanso largo el Santo tomó distancia de 16 puntos luego de un triple convertido por Marco Diez, que ingresó dándole intensidad al conjunto dirigido por Carlos Miño.

Sin embargo, Amad emparejó el segmento con la aparición de Luciano Pozzer, quien con 12 puntos no permitió que el anfitrión escape demasiado. El parcial fue parejo (16-15) y el primer tiempo terminó 36-24.

Promediando la mitad del tercer periodo Amad consiguió bajar a un dígito la diferencia (8), mediante un Pozzer que continuaba derecho con el canasto y los aportes de Mayer y Rossi. Fue el momento entonces de Damián Peruchena y Franco Zandomeni para el local, ambos convirtieron desde el perímetro y sumados a las apariciones de Nicolás Zamudio llevaron la ventaja a 15 puntos (52-47) antes del último cuarto.

En la parte final el local liquidó la historia: promediando el segmento tomó diferencia de 22 puntos, haciéndose fuerte en la pintura aprovechando falencias defensivas del rival y también con triples de Fabricio Rebecchi y Agustín Insaurralde.

Amad tuvo una ráfaga con tiros de tres puntos de Mayer y Alan Pan, pero no alcanzaron y el marcador reflejó un claro triunfo Santo por 76-60.

Olivetti anotó 17 puntos para el ganador, con Franco Zandomeni y Damián Peruchena sumando 10 tantos cada uno; Pozzer con 19 unidades fue el goleador del juego.

Buen balance para San Martín durante la doble fecha ideal, que empezó con un triunfo el jueves en Resistencia ante Sarmiento, y que le permite regresar a la cima de la tabla en la división Nea tras once juegos disputados.

El equipo de la ciudad de Curuzú Cuatiá cerrará el año el próximo viernes 21, cuando reciba en su estadio a Comercio de Santa Sylvina.