Denuncian que robaron y amenazaron a joven estudiante en parada de colectivo

En un grave hecho de inseguridad ocurrido a plena luz del día en el barrio Ex Aero Club, un delincuente amenazó a con raptar a una joven de 16 años sino entregaba sus pertenencias. La denuncia fue radicada ante la Comisaría Séptima por el padre de la adolescente. Relató que su hija alrededor de las 8,30 se encontraba en una parada de colectivo de la línea 110, cuando de pronto llegó un sujeto que bajó raudamente de un vehículo el cual la amenazó, diciéndole: “Dame todo lo que tenés o sino te subo a vos a la camioneta”.

Desde la Policía se informó que iniciaron la investigación con cámaras de seguridad en la zona y tomaron declaración a vecinos para que aporten datos del o los sujetos.

Al mismo tiempo, avanzaron con actuaciones centralizadas tendientes a dar con los sospechosos.

En cuanto al caso en sí, la chica atemorizada por la situación entregó sus pertenencias, entre las que estaba su teléfono celular marca Samsung modelo J7.

La denuncia fue radicada por Fernando Ramírez (46), quien agregó que luego del hecho, su hija salió a correr y el delincuente escapó en el vehículo que sería una Renault Kangoo color gris con vidrios polarizados.

Alejandra la madre de la adolescente también hizo público el episodio. Contó que su hija María salió de su casa y estaba esperando en una parada de colectivos por Avenida La Paz, entre Paysandú y Rafaela.

Agregó que le robaron un teléfono celular y algunas pertenencias, pero también habrían querido subirla a un vehículo. En tal sentido enfatizó en la importancia de hacer la denunciar de este tipo de casos.

La mujer comentó que alrededor de las 8:30, su hija estaba esperando el micro para ir a rendir materias que le quedaron pendientes en la Escuela.

En la parada de Avenida La Paz, entre Paysandú y Rafaela, esperaba a que llegue una unidad de la empresa 110 de transporte urbano de pasajeros.

En ese momento, se detuvo una camioneta marca Renault Kangoo, de color gris, con vidrios polarizados, de la que bajó un sujeto “con una manga tatuada en el brazo” y trató de llevarse a la adolescente.

El sujeto, al que la chica no logró identificar, la tomó de atrás y trató aparentemente de subirla al rodado, relató la mujer.

Desde la Policía precisaron que la denuncia se radicó sólo por el robo de las pertenencias.

Luego del brusco altercado la mamá relató que su hija “quedó shockeada y ahora está con asistencia psicológica”.

La mujer comentó que realizó la denuncia en la Comisaría Séptima y reclamó que “si a alguien le pasa algo como esto, es muy importante que haga la denuncia”.

En relación con el hecho por diversas redes sociales comenzó a circular incluso un audio donde una tía de la joven advertía que delincuentes intentaron raptar a la chica y al mismo tiempo aclaraba que los delincuentes no concretaron su cometido, gracias al accionar de vecinos que ayudaron a la menor.