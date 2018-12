Expectativas por la construcción de las viviendas sociales en el Doctor Montaña

Luego de varios años de reclamos y gestiones, distintas organizaciones sociales locales obtuvieron más de 300 lotes ubicados en el barrio Doctor Montaña, cedidos por el Gobierno de la Provincia a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) y la Municipalidad capitalina, para la construcción de viviendas para familias que forman parte de estas agrupaciones sociales. Desde algunas de las que fueron beneficiadas manifestaron sus buenas perspectivas con respecto al primer paso de entrega de los terrenos y aguardan que se puedan concretar en la generación no sólo de unidades habitacionales sino también para la generación de trabajo, ya que está proyectado que las casas sean levantadas por los propios adjudicatarios.

Referentes de distintas organizaciones sociales señalaron que esperan que durante el verano puedan comenzar los primeros trabajos de infraestructura en los terrenos para la posterior construcción de viviendas sociales.

“Para nosotros la cesión de los terrenos fue muy grata y satisfactoria porque fueron muchos años de lugar y gestiones, ya que en primera instancia están los terrenos y el compromiso a futuro de construir viviendas sociales para los trabajadores que no pueden acceder a los planes formales y que actualmente no tienen techo propio o viven en asentamientos”, explicó en diálogo con El Litoral la referente del Movimiento Barrios de Pie, Eva Romero. “También entendemos que es una muy buena oportunidad no sólo para la construcción de viviendas sino también para la generación de trabajo, ya que está proyectado que los trabajadores beneficiarios sean quienes levanten sus casas y puedan pagarlas mediante cuotas sociales”, añadió.

“Recibimos la noticia muy bien y esperamos que en febrero puedan comenzar las primeras obras de infraestructura y que después puedan construirse las viviendas”, dijo Romero.

Desde otras entidades también manifestaron sus expectativas sobre el convenio de cesión de terrenos en el barrio Doctor Montaña. “Se trata de un primer paso muy importante luego de dos años y medio de pedidos y gestiones realizadas con Invico. Si bien no hay fecha de inicio de obras para las casas y dependerá del financiamiento por parte del Estado, es un proyecto muy importante porque comprende la autoconstrucción de las viviendas por parte de los trabajadores”, expuso la referente del Movimiento Evita, Verónica Molina.

El acceso a la tierra y la necesidad de soluciones habitacionales es una de las principales urgencias en la provincia y las organizaciones aguardan la concreción de los proyectos de construcción de viviendas con cuotas sociales para los trabajadores de la economía popular. “También se trata de un paso importante para generar trabajo y movimiento económico en la construcción”, añadió Molina.

Mediante el convenio firmado por el Invico y las organizaciones sociales, se cedieron más de 360 lotes y cada entidad recibirá unos 43 predios que serán destinados a sus miembros con mayores necesidades y urgencias habitacionales.