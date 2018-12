Sorprendidos por la elevada suba, usuarios vuelven a reclamar por la frecuencia

n Tras la aprobación en el Concejo Deliberante del nuevo costo del boleto de tarifa plana del servicio de transporte público, el cual ascenderá a $19 desde el 1 de enero del 2019, El Litoral realizó un breve sondeo ante los usuarios, que se mostraron sorprendidos por el porcentaje del incremento y volvieron a reclamar mejoras por la mala frecuencia de las unidades.

Al conocerse el nuevo precio del viaje que pasará de $11 a $19 incrementándose en un 72%, El Litoral recorrió ayer algunas paradas de colectivos y dialogó con algunos pasajeros que en su mayoría desconocían el tratamiento y la consecuente aprobación del nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir desde el 1 de enero del 2019. “Son unos ladrones, cómo pueden aumentar tanto es una locura, ayer esperé el colectivo una hora y media y hoy más de 45 minutos. Disminuyeron la frecuencia de las unidades, después de que los chicos comenzaron las vacaciones”, dijo Itatí usuaria de la líneas 102.

“Sabían que estaban por aumentar porque mi marido es chofer de colectivo y si bien no pago pasaje, es muy alto el incremento y la situación de ellos va a seguir igual. Me imagino el gasto que tendrán que hacer esas personas que viajan 4 veces al día como yo y deben pagar el boleto, es una locura”, dijo otra usuaria.

Mientras que Facundo usuario del 104, expresó que “sabía que se estaba estudiando el incremento pero $19 es mucho, por suerte ando más en bici que en colectivo, porque seguro que si lo tengo que hacer no voy a poder costearlo”.

En tanto Alejandra, jubilada, comentó que “soy usuaria del servicio, pero es muy caro, cómo va a hacer la gente que trabaja en los comercios, aquellas que deben viajar 4 veces al día, es un presupuesto muy alto, por suerte cuento con el descuento del 55% por el que pago casi $5, o si no tendría que buscar otra alternativa”.

Por su parte, Coca comentó que “vivo en las Mil viviendas, y el colectivo tarda, siempre suelo esperar como una hora y media en algunas ocasiones, pero a pesar de que sabía que iba a aumentar el precio no pensé que tanto, cómo puede llegar a ese precio; y seguro que durante el año van a volver aumentar”.

Y si bien, María Elena viaja una sola vez a la semana para trabajar, al dialogar con este matutino indicó “no sé cómo va a hacer mi hija; ella viaja 4 veces por día y va a ser muy caro, cómo pueden casi duplicar el precio del boleto y ella no tiene ningún beneficio”.

En referencia al nuevo panorama en materia de transporte, Roxana coincidió con la mayoría en cuanto al reclamo de una mejor frecuencia, dado que en su caso, el 105 C que va al barrio Piragine Niveyro “tarda mucho como así también en otros y no entendemos cuál es la causa, nadie nos da explicaciones. Y la suba es una barbaridad”.

Por último, Lucrecia en relación al incremento del costo del viaje, dijo que “no pensaron en la gente, es todo negocio. No tienen en cuenta al trabajador y el pasaje gratis que se otorgaba si uno viaja cuatro veces al día es un verso; te cobran igual. Cuánto le voy a tener que cargar a mi tarjeta para viajar, no quiero ni pensar”.

Precio

Se debe tener en cuenta que el último incremento del precio del costo del boleto se aplicó en mayo cuando el mismo pasó de 9,50 a 11 pesos, aunque anteriormente, en diciembre de 2017, el valor de la tarifa plana era de 7,68 pesos y en esa oportunidad el aumento del 43,2 por ciento ya generó polémica; pero anticipaba una serie de mejoras como mayores unidades de refugio, mejoras en la frecuencia y extensión de las trazas de las unidades. Pero hasta el momento no hubo mayores cambios y todavía resta que se cumpla con lo acordado con las firmas.

Escala

Dada la aprobación del nuevo costo del boleto de $19, Corrientes se convirtió en la segunda ciudad con el boleto más caro del NEA. En Misiones vale $21; en Formosa $16 y en Resistencia $14,72.

Mientras que en lo que respecta a nivel país se ubicará en el tercer puesto de ciudades con el pasaje más caro, por debajo de Córdoba donde el precio del boleto es de $23,70 y de Neuquén, donde vale $21,50. Por debajo se encuentran Río Gallegos y Bariloche a $19, Bahía Blanca, a $18,85; y en las ciudades de Rosario y Santa Fe donde cuesta 18,28 pesos.