Remises: desde el sector indican que la demanda fluctúa de acuerdo a los horarios

El movimiento comercial ante la proximidad de las fiestas de fin de año aumenta considerablemente y ante esta realidad los trabajadores del volante indican que la demanda fluctúa de acuerdo a los horarios comerciales y las altas temperaturas.

Tras el incremento del precio de la bajada de bandera del remis, que pasó a costar $40 desde el miércoles 14 de noviembre, el sector se mantiene alerta ante la posibilidad de una caída en la demanda, lo que hasta el momento no sucedió, y en este sentido, El Litoral dialogó con algunos de ellos, quienes en su mayoría coincidieron en que hay mucha demanda en algunos horarios y que aguardan un repunte en estos días, como sucedió el año pasado.

“A la mañana temprano la gente que se va a trabajar solicita el servicio y después cuando baja el sol, pero el resto del día no pasa nada”, dijo uno de los trabajadores del volante acerca de la demanda en estos días.

Mientras que sobre las expectativas por el movimiento comercial y las compras de último momento que implican las fiestas de Navidad y Año Nuevo, otro de los choferes indicó que “a la tarde se mueve un poco más, pero está muy lejos todavía de parecerse al año pasado” y “cuando comencé a ver que llovía, salí a trabajar, porque es otro de los días donde ganamos un poco más los que nos arriesgamos a mojar el auto por unos pesos más, pero con este sol que volvió a salir, sé que hasta las 19 más o menos no vamos a tener mucho movimiento”, añadió.

Cabe indicar que, días atrás, desde el sector indicaron que ante las recepciones que se vienen dando en algunos sectores de la ciudad tampoco se incrementó la demanda como solía suceder en esta época del año, ya que toda la familia participaba y por lo general viajaba en remis.