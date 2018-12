La Vice asumió tras la suspensión de Chukel, cuya continuidad dependería de un plebiscito

En Garaví se realizó ayer una sesión especial para definir si sería desestimado o avanzaría el juicio político contra el intendente Erasmo Chukel, por presunto mal desempeño y conducta indebida. Por dos votos a favor y uno en contra, la mayoría resolvió suspenderlo hasta que en una consulta popular el electorado defina si quien fue reelecto el año pasado como Jefe comunal continuará en ese rol. La Viceintendente ya se hizo cargo de la Municipalidad.

A las 10, como estaba previsto, comenzó la sesión con la lectura de los fundamentos esgrimidos por cada uno de los concejales que investigó sobre la denuncia presentada por el ex intendente y actual edil Luis Alvez contra el titular del Ejecutivo. En este caso las acusaciones formuladas fueron: la falta de presentación de balances desde marzo del 2015, presunto recorte indebido del 4% destinado al Concejo y que el funcionario estaría procesado por un supuesto delito contra la integridad sexual de una menor.

“Como somos tres concejales y Luis Alvez es el denunciante, sólo dos, Miguel Angel Chuquel y Aldo Rodríguez, participaron del proceso de investigación. Y cada uno de ellos, en base a los datos que recabó, mocionó lo que consideraba que se debía hacer”, contaron desde el cuerpo deliberativo a El Litoral. Tras lo cual precisaron que Chuquel propuso que se avanzara con el juicio político, de acuerdo al procedimiento fijado en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Es decir, separar del cargo al Jefe comunal y convocar a una consulta popular para que el electorado defina si lo destituirá o restituirá en el cargo.

Diferente fue la postura de Rodríguez, quien mocionó que se desestimara la acusación contra Chukel y en consecuencia, se desestimara el enjuiciamiento.

Luego, el intendente planteó la posibilidad de incorporar documentación a su defensa. “Eso no se aceptó porque él podía hablar para defenderse, pero no incorporar información a las carpetas”, acotaron. Al mismo tiempo agregaron “como él decidió no hablar, se leyó el descargo que en su momento presentó en el recinto cuando se le inició el proceso de enjuiciamiento”.

Empate

Concluida la lectura de la defensa esgrimida por Chukel sobre las acusaciones en su contra, se puso a consideración las dos mociones. “Como cada concejal apoyó su dictamen, se produjo un empate: un voto a favor de la suspensión y continuidad del juicio y uno, en contra”.

En este contexto, la viceintendenta y presidenta del Concejo Claudia Nonino fue quien finalmente con su voto inclinó la balanza a favor de la moción del concejal Chuquel.

Y de esa forma, quedó definido que Erasmo Chukel queda suspendido en sus funciones hasta tanto se concrete el plebiscito, en el cual los electores ratificarán o rectificarán la sanción aprobada en el recinto. Por eso, indicaron, que el cuerpo deliberativo la próxima semana elevará el pedido a la Junta Electoral a fin de que pueda organizar el proceso necesario para la consulta popular.

“Si la mayoría de los votos no respalda la decisión del Concejo, él (intendente) debe volver a ejercer su rol pero si sucede lo contrario, queda destituido. Y si eso pasa, en un plazo no mayor a los 90 días se debe convocar de nuevo a elecciones para definir a las nuevas autoridades comunales”, explicaron a este diario.

Asunción e inventario

Una vez oficializada la suspensión de Chukel como Jefe comunal, inmediatamente después la viceintendenta asumió como intendenta interina. Mientras que la presidencia del Concejo quedó a cargo del edil Luis Alvez.

Finalizada la sesión especial, los ediles, Nonino, Chukel permanecieron en el edificio municipal.

Es que, “ante un escribano público se está haciendo un inventario de todo lo que hay en el edificio municipal”, indicaron a este medio. Una tarea que ayer a la tarde continuaban ejecutando.