Navidad: no habrá recolección de residuos nocturno y sólo guardias en algunos servicios

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informa que el lunes 24 de diciembre solamente se brindará el servicio de recolección de residuos en horario diurno, día en el que habrá servicio de barrido y limpieza, mientras que el martes 25 no habrá recolección diurna, pero sí nocturna. En esta última jornada no se brindará el servicio de barrido y limpieza por las calles de la ciudad. El servicio se reanudará normalmente el miércoles 26 de diciembre.

Mientras que algunas dependencias municipales mantendrán las guardias de rigor. La Dirección de Defunciones atenderá de 8 a 13. El Centro Emisor de Licencias municipal y la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) permanecerán cerrados hasta el miércoles 2 de enero. La Caja Municipal de Préstamos, el 24 de diciembre dispondrá una guardia de 8 a 17 y el Tribunal de Faltas municipal, el lunes 24 tendrá atención reducida, de 8 a 13, sólo para trámites y pago de secuestros preventivos, pero el 25 no habrá atención.