Piden políticas urgentes para la reactivación de las textiles

Tipoití apagará sus máquinas en enero y esperan retornar en febrero. Es la fábrica más grande de la ciudad de Corrientes y se suma a varias plantas textiles del interior que ya habían efectivizado despidos y reducido su producción.

“No hacen nada para corregir esta situación y vemos las consecuencias. Si no hay políticas para activar esta industria, la textil es una industria que está muriendo”, expresó ayer a la prensa el delegado de la Comisión Interna de Tipoití, Gustavo Bravo.

Es la primera vez en casi 70 años que la empresa cerrará sus puertas por un periodo. El motivo, según indicaron los trabajadores, es la poca demanda, por lo que no se requeriría generar más stock. Desde la comisión interna apuntan contra una política de apertura de las importaciones que colisionó contra la producción local. Los precios de afuera son más competitivos que los internos, por lo que, además, se redujo la venta.

La fábrica estará cerrada del 22 de diciembre al 4 de febrero. Se abonará únicamente el 70 por ciento de los salarios a los trabajadores. Son más de 700 los operarios que se desempeñan en la planta.

El 28 de enero volverían a reunirse los representantes de la comisión interna con los empresarios. Por el momento hay más dudas que certezas. “Por un lado, la reducción salarial que padecemos se da en el marco de una terrible escalada inflacionaria de este año. Por otro lado, tenemos la incertidumbre sobre el futuro de nuestras fuentes de trabajo. En casi 70 años nunca sucedió esto, una paralización total”, comentó Bravo. Mientras tanto, los trabajadores se mantienen en asamblea permanente y estado de alerta, ya que están atentos a que no se concreten despidos en la fábrica.