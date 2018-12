Turismo: este fin de semana llegarán colectivos repletos a Corrientes

El lunes 24 de diciembre es un “día no laborable con fines turísticos”, es decir, el empleador decide si se trabaja o no, a diferencia del 25 que es feriado nacional inamovible.

Por ello, para muchos este es un fin de semana largo y en vísperas de las fiestas. De acuerdo a una consulta de El Litoral con algunas boleterías de la terminal de ómnibus de Corrientes, si bien no hay muchas personas que viajen fuera de la provincia, sí llegan colectivos repletos y al menos una empresa tuvo que colocar refuerzos.

Al igual que otros años, estarán visitando Corrientes personas de Buenos Aires y de Córdoba.

La mayor cantidad de colectivos parte de Retiro y otra menor, pero también con buena demanda, de la segunda provincia.

“No hay mucha demanda todavía de las personas que salen de esta terminal, sí tenemos muchos que están llegando a partir del 19 de diciembre en adelante”, dijo Emilse de la Empresa Silvia.

Agregó que “están saliendo de Retiro a Corrientes y se tuvimos que poner coches de refuerzo por la cantidad de venta de pasajes que tuvimos”.