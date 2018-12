Banfield iniciará gestiones por el volante Nicolás De La Cruz

Banfield iniciará en las próximas horas gestiones con River por la cesión a préstamo por un año del volante uruguayo Nicolás De la Cruz para reforzar el plantel en vistas a las competencias de 2019.

Al nuevo técnico, Hernán Crespo, le interesa el jugador de 21 años, que aún no tuvo el rodaje necesario en River. Fuentes del Taladro indicaron a Télam que la negociación podría avanzar a raíz de la buena relación que mantiene la dirigencia banfileña con sus pares riverplatenses.

A lo que hay que sumarle la amistad de Crespo con el mánager de River, Enzo Francescoli. La negociación dependerá de la decisión del entrenador millonario Marcelo Gallardo porque le dará mayores oportunidades a De la Cruz ante la salida de Gonzalo Martínez.

No sería de extrañar que la operación avanzara con un trueque a préstamo del juvenil delantero de Banfield, Julián Carranza (18), que en las últimas horas regresó de su viaje a Italia por trámites del pasaporte comunitario porque hay algunos clubes europeos interesados en su pase, al igual que River.

Crespo también tiene la intención de repatriar a dos ex banfileños, el zaguero Gabriel Paletta (32), del Jiangsu Suning de la Superliga de China, y el delantero Rodrigo Palacio (36), del Bologna de Italia, con quienes mantiene estrecha amistad.

En este sentido, el tema económico podría jugar en contra para Banfield no sólo por sus elevadas pretensiones económicas sino, además, porque ambos jugadores tienen contrato vigente con sus respectivos clubes. Crespo comenzará su tarea con el plantel albiverde el próximo jueves 3 de enero a los 9, en el polideportivo de Luis Guillón, día en el que se reintegrará al trabajo el delantero Nicolás Bertolo, que se había automarginado del equipo por disidencias con integrantes del ex cuerpo técnico de Julio Falcioni.