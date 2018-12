Mendoza: desbarrancó un micro y hay tres muertos

Al menos tres personas murieron y más de treinta sufrieron heridas de distinta consideración cuando el ómnibus en el que viajaban hacia la ciudad de Mendoza cayó varios metros por la ladera de la montaña, cerca de Uspallata.

El hecho se produjo ayer alrededor de las 6 cuando el ómnibus de la empresa Ahumada transitaba a la altura del kilómetro 1.155 de la ruta nacional 7, en plena Cordillera de los Andes.

El ómnibus se dirigía desde Santiago de Chile hacia la ciudad de Mendoza, pero la tragedia se desató a la altura de la zona conocida como Cabo Blanco por causas que aún no fueron establecidas.

Fuentes policiales de la provincia de Mendoza informaron que al menos tres personas perdieron la vida y más de treinta sufrieron heridas, como fracturas y traumatismos de cráneo, por lo que fueron trasladadas al hospital de Uspallata. Los fallecidos son una mujer y dos niños.

El chofer, en cambio, resultó ileso y permanecerá demorado hasta que se esclarezcan los motivos del hecho. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el chofer se quedó dormido. De hecho, familiares de uno de los chicos muertos contaron que el conductor se acercó y le dijo al padre: “Perdón, flaco, me dormí”.

La policía confirmó que también fue derivado a un hospital cercano donde le realizarán los exámenes correspondientes, como el test de alcoholemia.

Las víctimas fatales son una mujer peruana y dos menores de edad de nacionalidad chilena. Fueron identificados como Maritza Ramos Chana de 35 años, Esteban Felipe Arredondo Chamorro y Mihe Calderón Ramos, de 10 y 3 años respectivamente.

La empresa Ahumada dispuso un bus para que 35 pasajeros que ya estaban en condiciones regresaran a Chile. Lo hicieron acompañados de una ambulancia del servicio de emergencias chileno.

El 18 de febrero del año pasado, otro colectivo chileno protagonizó la peor tragedia vial de Mendoza. En esa oportunidad, el chofer del micro de Turbus conducía con exceso de velocidad y no hizo caso a los pedidos de los pasajeros y su acompañante para que baje la velocidad. En una curva donde máxima no puede superar los 40 km/h, alcanzó los 100 km/h. La unidad volcó y 19 personas murieron y 20 resultaron heridas.

En febrero de este año el chofer chileno Francisco Javier Sanhueza recibió una pena de 20 años de prisión y la inhabilitación para conducir. Se trata la condena más dura aplicada en Mendoza por un accidente de tránsito.