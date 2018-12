Al igual que el año pasado, los hospitales tuvieron poco trabajo navideño

Los hospitales públicos correntinos tuvieron ayer a la madrugada un trabajo “tranquilo” tras los festejos por la Navidad, según informaron a El Litoral los referentes de cada nosocomio. Esta calma en cuanto a ingreso de heridos por pirotecnia u otros inconvenientes viene de años anteriores, y sobre todo del año pasado, cuando sólo hubo algunos heridos sustanciales.

Justamente, los fuegos artificiales fueron los que provocaron los problemas en la Navidad de 2017 pero, al parecer, las campañas de concientización sobre la utilización de estos elementos tuvo algo de efecto en esta última Nochebuena, ya que desde el Servicio de Quemados del Hospital Pediátrico destacaron a este medio que no tuvieron ningún ingreso. “En el sector de internación no hubo ninguna consulta, las doctoras de la guardia de emergencia me informaron que no hubo ningún caso”, indicó a este medio la jefa del área, Marta Vergara.

De igual manera, la doctora estimó que “tal vez mañana (por hoy) se presenten algunos”, ya que “los padres no suelen darle importancia y recién consultan a las 48 horas”.

En donde también tuvieron una jornada tranquila fue en el Hospital Escuela. Su director, Salvador González Nadal, indicó que no tuvieron heridos de pirotecnia, salvo “un par de ingresos por accidente” que no estuvieron directamente relacionados a los festejos navideños. “Estábamos esperando un aluvión de atenciones y nos sorprendió la concurrencia, sólo hubo problemas menores de intoxicados, algunos con vómitos, pero nada grave”, manifestó el profesional.

Mismo panorama se registró en el Hospital Vidal, en donde estuvo “todo tranquilo, sin ningún tipo de consulta rara o que sobresalte a lo que tenemos como protocolo”, informó el director Horacio Sotelo. El médico describió que sólo tuvieron algunos ingresos por “exceso etílico e indigestiones, nada más”.

Vale recordar que todos los centros de salud de la ciudad, así como los Caps, funcionaron con normalidad durante Nochebuena y Navidad, y además reforzaron las guardias activas para atender eventuales emergencias. En el Pediátrico, por ejemplo, se hizo foco en el Servicio de Quemados para estar preparados ante el posible ingreso de niños con lesiones producidas por el tradicional uso de pirotecnia durante los festejos de fin de año.