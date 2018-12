El Concejo seguirá investigando y Nonino buscará organizar el Municipio de Garaví

Desde el último viernes, el intendente de Garaví, Erasmo Chukel, fue suspendido por el Concejo por considerar que en el juicio político se determinó que incumplió sus deberes de funcionario público. A partir de ese día, tal como informó este diario, la viceintendenta Claudia Nonino está a cargo del Ejecutivo municipal. Y en este nuevo rol, indicó que entre sus prioridades están organizar el trabajo en la Comuna y garantizar el pago de sueldos. En paralelo, el Concejo continuará con las investigaciones referidas a las presuntas anomalías en la gestión del reelecto Jefe comunal.

Si bien el pasado sábado, Nonino realizó algunas actividades en la Municipalidad, éstas fueron menores debido a que se trataba de una jornada no laborable y previa a los festejos por la Navidad. Pero hoy será distinto porque es un día hábil.

Consultada por El Litoral, manifestó que a las 6 tiene previsto reunirse con el personal municipal que presta diferentes servicios en la Comuna. “Quiero explicarles cuál es la situación, escucharlos. Ver qué tareas realiza cada área y en base a eso coordinar los trabajos que se harán mientras esté al frente del Municipio”, adelantó Nonino.

Mientras que otra de las actividades programadas es avanzar con los trámites correspondientes a la habilitación de su firma en la cuenta que la Comuna posee en la entidad bancaria provincial. “Las copias certificadas por la escribana de todo lo actuado por el Concejo, tengo que presentar en la sucursal que en Virasoro tiene el banco”, indicó.

Poder acceder a los recursos, comentó, le permitirá saber si ya dispone de los fondos que necesitará para abonar el sueldo del personal municipal. Considerando en este punto que “antes de que concluya el año, tendríamos que estar abonando los haberes correspondientes a diciembre y lo que falta del plus que no pagó Chukel, lo que representa $3.500 para cada trabajador”, destacó.

Gabinete e investigación

Luego, Nonino ratificó que tiene que conseguir un contador porque “el Municipio no tiene uno. Algo que no es menor, porque hace varios años que no se estarían enviando los balances al Concejo”, añadió, haciendo referencia a uno de los argumentos del juicio político que el Concejo le inició al Intendente y que días atrás derivó en su suspensión.

Con respecto a dicho proceso, el concejal Miguel Angel Chuquel expresó ayer a este diario que hoy enviarán a la Junta Electoral de la Provincia “la documentación que acredita lo resuelto por el Concejo, teniendo en cuenta que, según la Ley Orgánica del Municipio, se tendría que convocar a una consulta popular”. “También somos conscientes de que el Intendente puede apelar al STJ”, aclaró.

Pero más allá de eso, “nosotros vamos a continuar con las investigaciones porque creemos que existen pruebas para determinar su destitución”, consideró el edil.