Robo a departamentos: analizan filmaciones de cámaras de seguridad

Gran repercusión tuvo el robo a 11 departamentos de un edificio céntrico ocurrido en la Nochebuena.

El Jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza, dijo que “estamos investigando el ingreso al edificio y analizando las cámaras de seguridad, hacemos relevamientos del lugar y en zonas de adyacencia”. Al ser consultado sobre si el edifico contaba con cámaras de seguridad, el comisario general afirmó a Radio Sudamericana que por una cuestión de secreto sumarial no podía dar mayor información pero afirmó que “se está haciendo relevamientos en el lugar y en zonas adyacentes”.

“En el lugar no había moradores y fue aprovechado por los malvivientes. El primer vecino que se alertó de la situación llamó a las 1:20 al 911 y la Policía acudió al lugar. En los departamentos robados no había gente”, declaró el Jefe de la Policía.

El robo se produjo en el “Edificio Centauro”. De los departamentos se llevaron dinero, electrodomésticos, joyas y demás elementos de valor.