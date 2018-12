Sólo se salvó el altar con los santos

En la localidad de Mburucuyá, un incendio desatado en Nochebuena arrasó con todo lo que había en una casa, excepto por un altar con santos.

Así lo confirmó ayer Mercedes Escalante, propietaria de una vivienda que se destruyó totalmente por el fuego.

Las llamas dejaron en pie solamente el altar de la Virgen de Itatí y de otras imágenes como las vírgenes de Luján y la Merced y Santa Filomena, además de una caja de herramientas, relató la mujer.

Admitió que desconoce cómo se originó todo y comentó que la noche del 24 salió con su familia. Dejaron solo su hogar para ir a pasar Navidad con su suegra.

Al volver sólo halló cenizas, explicó ayer ante FM Radio Dos.

Señaló que se fue con su familia “a pasar las fiestas con mi suegra, como todos los años, y cuando llegué a mi casa no encontré nada, no sé lo que pasó, sólo Dios sabrá”.

Agregó que “estábamos llegando de la casa de mi suegra, todos juntos, y el segundo de mis hijos entró con el papá para intentar rescatar algo, pero no pudieron hacer nada, cuando llegaron los bomberos no pudieron salvar nada”, lamentó y agregó que “mis vecinos no vieron ni escucharon nada”.

En cuanto al estado de su vivienda sostuvo que “no me sirve para nada lo que quedó, las paredes se caen a pedazos”.

Como mujer creyente destacó que “lo único que se salvaron fueron las imágenes de las vírgenes de Itatí, de Luján, de la Merced. Soy peregrina a caballo y la virgen Santa Filomena tampoco se quemó. La biblia tampoco”.

Acerca de dónde estaban, recordó que “el altar estaba en el comedor, había silla, mesa, secarropas, un equipo de radio, aparador, una tele, un ventilador y se quemó todo, sólo quedó el altar y una caja de herramientas”.