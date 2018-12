Una policía fue agredida a golpes al evitar una pelea a la salida de un boliche

A través de su cuenta de Facebook, una mujer policía que cumple servicios en la localidad de San Cosme, narró el violento episodio ocurrido a la salida de un boliche en el que la agredieron a golpes por intervenir en una pelea.

Se trata de Diana Gómez quien debió ser trasladada al hospital local, donde le hicieron dos puntos de sutura en la cabeza. “Me pegaron cuando terminamos de separar una pelea”, contó. “Cada vez estamos peor, no nos respetan cómo autoridad”, acusó la funcionaria en la red social donde posteó imágenes que demuestran la agresión. “Gran recibimiento de navidad en el boliche la Pana. Pidieron sólo 5 personal de adicional al cual vamos de refuerzo 12 para cuidarnos entre camaradas sin cobrar un peso”, dice el texto publicado por la policía quien a continuación explicó lo acontecido.

“Al finalizar se produce una gresca entre dos masculinos, se separaron pero de repente tres femeninos se agreden. Trato de separar, las sacó y al salir un masculino de la nada me agrede. Me tiene de los brazos otros dos me dan golpes. Safo y sin darme cuenta eran ya 5, (tres masculinos y dos femeninos, a cuales tres había sacado del boliche)... una de ellas me da en la cabeza con un zapato. Ya subiendo al móvil al hombre que reconocí, me doy cuenta que sale sangre de mi cabeza. Pido auxilio a compañeros los cuales actuaron de inmediato”.

“Me lastimaron tuvieron que hacerme dos puntos de sutura más lesiones en mi cuerpo. Después hablan que no procedemos, y los que tienen que educar hacen esto. Es un profesor de historia de dicha localidad y sus hermanas... cada vez estamos peor, no te respetan como autoridad. Ni esto me va a sacar mi vocación de servicio. Estoy bien con ganas de seguir trabajando más fuerte que nunca y sin miedo”, finalizó la policía que agradeció cada uno de los mensajes de apoyo recibidos.