La Municipalidad de Goya inauguró pavimento e iluminación de la calle Jujuy y un playón d

La Municipalidad de Goya inauguró el miércoles el pavimento y la iluminación de la calle Jujuy, en unos 500 metros, además de un playón deportivo, en actos encabezados por el intendente, Ignacio Osella. La mejora vial tiene un impacto directo en la zona Sureste de la ciudad y vincula a la citada calle con las avenidas Bicentenario y Neustadt. Los trabajos fueron realizados con recursos, maquinaria y mano de obra municipales.

En el inicio del mismo hubo una invocación religiosa, a cargo del sacerdote Juan Carlos López quien procedió a bendecir las nuevas obras. Seguidamente, se proyectaron imágenes que ilustraron el cambio que experimentó la calle desde que era de tierra hasta cuando se comenzaron los trabajos y finalizando en su situación actual: totalmente asfaltada con hormigón rígido de alta durabilidad. En su discurso, Osella sostuvo que “es importante para mí esto de cumplir la palabra empeñada durante la campaña electoral. Estas son las cosas que hacen que el vecino vuelva a creer en la ‘Muni’, porque es lo que pasa si en campaña electoral vamos, prometemos y después no cumplimos, la gente descree, no cree en los dirigentes políticos y si no cree en ellos esta relación que es fundamental para el crecimiento está como cortada”.

“Si decimos una cosa cumplimos, no se van a asfaltar muchas, pero las importantes hay que cumplirlas. Dijimos que se iba a hacer el polideportivo y quién iba a creer que se iba a hacer en esta especie de bañado y ahí está hecho, terminado, y es una obra de varios millones de pesos”.