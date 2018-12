“Huracán es mi lugar en el mundo”

El “Turco” Antonio Mohamed dijo que Huracán es su “lugar en el mundo” en su presentación como nuevo director técnico en reemplazo de Gustavo Alfaro, que se realizó ayer en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El ex delantero dejó inaugurado su cuarto ciclo como entrenador del club con una conferencia que abundó en declaraciones de amor y fidelidad también por parte de los dirigentes.

De hecho, el secretario Fernando Moroni hizo una cita bíblica para hablar del concepto de “hijo pródigo” y, acto seguido, el presidente Alejandro Nadur anunció el comienzo de “la era de la fidelidad” con su llegada, en una clara crítica hacia Alfaro, que rompió su contrato para firmar con Boca Juniors.

Mohamed recogió el guante y aseveró: “Siempre que tuve la posibilidad de elegir, elegí estar en Huracán. Esta vez no pensaba estar en el club, no porque no quisiera sino porque las cosas estaban encarriladas para otro lado, pero en cuanto vi cómo se movían las fichas del dominó, supe que se iba a dar”.

“Nací y voy a morir en Huracán. Tengo compromiso y sentido de pertenencia con el club; también agradecimiento porque me formó como persona. Es un amor incondicional que se transmite de generación en generación. Si eso es lealtad, bienvenido”, asumió para diferenciarse de su antecesor.

El “Turco” informó que su nuevo contrato es por un año y medio, hasta el final del mandato de Nadur y con una cláusula de salida en junio cuando se evaluará “qué es lo mejor para Huracán”. Trabajará con Gustavo Lema y Raúl Gordillo como ayudantes de campo y Elvio Paolorroso como preparador físico.

Ya metido de lleno en su tarea, Mohamed dejó en claro su interés por la continuidad del arquero Marcos Díaz, a quien se le vence el contrato el próximo lunes 31 y no tiene previsto renovar.

“Lo traje al club en 2013, es uno de los jugadores más importantes de la historia del club, obvio que me encantaría que siga pero eso lo tiene que definir con los dirigentes. Hay intereses de ambas partes en los que nosotros no podemos hacer nada”, explicó.