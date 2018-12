Confirman merma en el uso de pirotecnia y anuncian más acciones de concientización

Tras la celebración de la Nochebuena y Navidad, desde la Asociación de padres de Autistas de Corrientes (Apadea) señalaron que disminuyó la utilización de la pirotecnia y apuntan a la concientización, dado que los fuegos de estruendos se usan en muchas celebraciones.

Además destacaron el compromiso por aprobar la normativa que permitirá que muchos chicos puedan disfrutar de las fiestas en familia y al aire libre.

Consultada sobre las acciones y el uso de pirotecnia durante la Nochebuena y Navidad, la titular de Apadea Corrientes, Claudia Pérez, dijo a El Litoral que “la experiencia fue muy buena, en mi caso particular pudimos celebrar al aire libre y no tuvimos que encerrarnos por más de una hora como en otras oportunidades” y agregó que “si bien en mi barrio, Mil Viviendas, había puestos ambulantes por todos lados, no se escucharon tantos estruendos”.

En cuanto a la normativa que comenzará a regir desde el 1 de mayo y que prohíbe el uso, producción y venta de fuegos de estruendo que superen los 65 decibeles comentó que “si bien nosotros desde hace varios años venimos informando lo perjudicial que es para los chicos que tienen autismo este tipo de sonidos, la primera sorpresa la tuvimos cuando nos convocaron, es decir, convocaron a todos e incluso a los comerciantes que se oponían, pero entre todos fuimos avanzando para luego llegar a la aprobación de una normativa que va a permitir que los chicos y las mascotas no sufran durante las celebraciones”.

“Y si bien comenzará a regir en mayo, lo que generó en el propio sector algunas diferencias, fue planteado así para llevar a cabo acciones de concientización, lo cual apoyo ya que la prohibición no siempre es bueno y es por eso que debemos continuar con las acciones, porque se terminan las fiestas de fin de año, pero los estruendos también suenan y a veces más que en Navidad y Año Nuevo, en las celebraciones del Gauchito Gil. Además muchas parroquias los usan para sus propias celebraciones”.

Y prosiguió diciendo “además por la altura del año en la cual se aprobó la normativa consideramos que muchos comerciantes ya compraron su mercadería para vender y que se aplique desde este momento los complicaría, por lo que apuntamos a la concientización hasta mayo, porque necesitamos que la gente entienda lo que sucede en estos casos”.

Se debe resaltar que en uno de los comercios habilitados y que se encuentra en la peatonal Junín ofrecen productos lumínicos para que los niños y adultos cuenten con opciones para celebrar las fiestas sin la necesidad de utilizar estruendos.

Y en referencia a la venta de la pirotecnia, Pérez señaló además “en toda la ciudad había puestos ambulantes, lo que denota que los comerciantes querían deshacerse de los estruendos, porque después no podrían venderlos”.

Se debe considerar que desde la Comuna informaron que durante los días previos a las celebraciones se realizarían controles y decomiso en el caso de detectar la venta callejera dado que ningún comerciante se inscribió en este rubro, mientras que en Capital sólo tres firmas cuentan con permiso para comercializarlos.