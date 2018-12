Uso de armas de fuego: en Corrientes priorizarán la capacitación policial

Análisis. López Desimoni aseguró que Corrientes podría adherirse o no a la resolución nacional, pero aclaró que el tema no es prioridad.

Desde ayer, las fuerzas federales de seguridad están habilitadas para utilizar sus armas de fuego de una manera más flexible, gracias a una resolución emitida por el Gobierno nacional. Los agentes de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Seguridad Aeroportuaria podrán hacer “uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, incluyendo el objetivo de detener a quien “represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”, o “para impedir” su fuga; considerando a peligro inminente, entre otras situaciones, “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”.

Además, los uniformados no necesitarán identificarse previamente cuando consideren que “dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas”.

Consultado al respecto, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, explicó a El Litoral que, al ser de alcance federal, la medida no afecta a las fuerzas correntinas, aunque de igual forma será analizada. “Podemos adherirnos a la reglamentación, hacer una adaptación, o una totalmente distinta que se relacione a nuestras necesidades, pero no tenemos la obligación de hacerlo y tampoco es una prioridad”, afirmó.

Según López Desimoni, el trabajo que llevan adelante en la cartera que conduce está centrado en la capacitación del personal policial, y también en mejorar la infraestructura de los lugares de estudio, específicamente la Escuela de Cadetes. “Queremos una Policía cada vez más profesional, y por eso estamos haciendo un trabajo de fondo más importante que esto, que es la capacitación y la infraestructura”, sostuvo. “Interesa la capacitación permanente y un cuerpo profesional, porque el profesionalismo te da un abanico más amplio que el de la discusión de si tenemos que disparar o no”, agregó.

De manera de argumentar su postura, el funcionario expuso que la resolución nacional apunta a resolver “la realidad que se vive en Buenos Aires”, destacando que “porcentualmente los homicidios en Corrientes tienen menos del 1%, mientras que la media nacional es de 5%” (calculando un asesinato cada 100 mil habitantes). “No digo que no tengamos, puede pasar, pero es ínfimo en comparación con Buenos Aires”, subrayó.