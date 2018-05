Valdés reunió al gabinete en Santo Tomé, para que “la comunidad tenga contacto directo”

El gobernador Gustavo Valdés decidió reunir a su gabinete fuera de Capital, en Santo Tomé. Fue la primera gira del equipo de trabajo, que se repetiría de ahora en más, “para que la comunidad tenga contacto directo con las autoridades”, dijo el mandatario.

Tras la reunión de gabinete ampliada realizada en las instalaciones del Hotel Condado de la ciudad de Santo Tomé, en la que se abordaron cuestiones referentes a cada cartera provincial, Valdés expresó: “Esta iniciativa la empezamos a llevar adelante hoy en el interior provincial para que los habitantes de distintas localidades puedan empaparse con las problemáticas de manera directa, teniendo en cuenta la cantidad de instituciones intermedias existentes en cada ciudad”.

Remarcó la importancia de “trabajar junto a los intendentes para lograr el desarrollo”, en la antesala a la presentación del programa de Residuos Sólidos Urbanos para la Cuenca de la Tierra Colorada.

“El encuentro fue fundamental porque avanzamos en todo lo referido a gestión y que el interior se sienta parte de un gobierno. Esto también atrae a muchas instituciones intermedias y escuelas que pueden tomar contacto directo y resolver sus problemas”, agregó.

El mandatario dijo que se trataron temas comunes a toda la región y que la cercanía con los distintos intendentes “permite una conversación mucho más dinámica, tenemos que trabajar juntos para lograr el desarrollo”.

Adelantó que de ahora en más se seguirá trabajando de este modo. “Es importante que nos reunamos en lugares alejados donde el Gobierno llega pero aisladamente a través de algún legislador o ministro. De esta manera generamos la posibilidad de que toda una comunidad pueda tener acceso a los distintos ministerios y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo”.

Consultado sobre la próxima localidad donde se realizará la reunión alegó que “no está definida”.

Respecto al vínculo con los legisladores de la oposición, comentó: “Debemos tener una estrategia común con las leyes productivas que necesita la provincia. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con tecnología, ya enviamos un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para tratar la fibra óptica y potenciar la tecnología, esperemos contar con el acompañamiento de todos los legisladores de manera que podamos ser eficientes”.

Por último, se refirió a la reunión con intendentes de la semana próxima: “Se abordarán cuestiones de gestión y mejoramiento de relaciones. La única manera de gestionar y tener una relación madura con todos es que el gobernador escuche a los intendentes y viceversa”.

Gobernabilidad

El jefe de la cartera económica correntina, Enrique Vaz Torres, destacó la importancia del encuentro de gabinete encabezado en la mañana de este miércoles por el gobernador Gustavo Valdés en la costa del río Uruguay.

“Sin duda esta metodología enriquece la gestión y nos permite actuar a todos de una manera más rápida, con mayor celeridad. Como programa y como mecanismo de trabajo en acciones públicas me parece muy bueno”, afirmó el ministro.

“La gobernabilidad se define como la capacidad que tienen los gobiernos de interactuar con la sociedad intermedia. Esto se da en los gobiernos nacionales, provinciales y locales y hay que destacar que las organizaciones intermedias son las bases más sólidas de la gobernabilidad en tanto tengan un diálogo sector público, sector privado y la organización civil; porque esta es la manera en la que se nutren todos y especialmente la gestión de la administración pública”, destacó.

“Hay que tener en claro que no sólo son los procesos electorales los que definen quiénes tienen la responsabilidad de conducción, porque esto es una delegación de quién administra pero no es un desprendimiento de lo que ocurre todos los días en nuestras vidas y son todas las organizaciones sociales las que, con su rol, se transforman en las verdaderas poleas transmisoras de todas las cuestiones que ocurren a diario y que tienen en el municipio el primer timbre para tocar”, dijo.

“En ese proceso de comunicación entre lo civil y lo gubernamental, se encuentra esta metodología de trabajo a través de reuniones de Gabinete en el interior con la posibilidad de un contacto más directo entre las organizaciones civiles y en este caso el Gobierno provincial”, sostuvo.

“Tomar contacto directo con las organizaciones civiles, intermedias, empresarias, gremiales, deportivas y demás, es muy bueno. Se toma real conocimiento y se pueden definir acciones positivas, más allá de las reuniones que tenemos normalmente”, destacó.

“En este marco también se da la posibilidad de avanzar en el programa tan postergado y tan dramático para el futuro de los ciudadanos, que tiene que ver con el tratamiento de residuos sólidos”, concluyó.