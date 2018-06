Diputados correntinos reafirmaron posturas antes de una reñida votación por el aborto

Hubo dictamen ayer en el plenario de comisiones y hoy la Cámara de Diputados votará el proyecto de legalización del aborto. Hasta anoche había al menos 16 legisladores indecisos de distintas provincias. Los correntinos ya fijaron postura en la semana. La dirigente del PRO, Sofía Brambilla, manifestó ayer sus argumentos.

“No podemos anteponer argumentos ni morales ni religiosos. No podemos seguir trabajando sobre las diferencias, debemos hacerlo desde las coincidencias y la coincidencia es que todos estamos a favor de la vida”, remarcó la legisladora en diálogo con Radio Dos.

“Nadie está a favor del aborto. Hoy debatimos, si el aborto es clandestino o seguro y legal”, indicó. “La mujer tiene que tomar una decisión, cómo se van a salvar las dos vidas si mantenemos en la oscuridad a esas mujeres, si tienen que tomar esa decisión solas en la clandestinidad”, expresó Brambilla.

Seguidamente, hizo hincapié en la importancia de la educación y prevención y consideró que hay que pararse y hacerle frente. “Los argentinos tenemos que hacernos responsables y trabajar fuertemente en la educación y prevención, porque hoy tenemos 46 mil mujeres internadas por abortos mal realizados y desde el 2006 hay una ley educación integral y no se usa”, manifestó la diputada.

“El Estado no tiene que estar ausente, debemos hacernos cargo, blanquearlo, poner los números sobre la mesa. El Estado tiene que hacerse cargo”, expresó la referente del PRO en Goya. Su decisión había generado malestar en su ex compañero de lista, Alfredo Revidatti, quien se pronunció en contra de la legalización del aborto.

“Es una decisión personal, cada uno es libre de decidir su voto. Somos una provincia Pro Vida, es lo que somos”, expresó al ser consultado al respecto, el ex gobernador Ricardo Colombi.

De los siete diputados correntinos, cuatro definieron su postura en contra, y tres a favor del proyecto. En el primer grupo se encuentran los oficialistas Estela Regidor, Julián Dindart, y los peronistas Oscar Macías y Jorge Antonio Romero. A favor se pronunciaron Brambilla y los peronistas Araceli Ferreyra y José “Pitin” Ruiz Aragón. En la Cámara de Diputados comenzará hoy el debate de la histórica votación, con un recinto que estará dividido.