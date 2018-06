Cómo actuar frente a un insulto

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

¿Alguna vez fuiste insultado? Todos podemos insultar de muchas maneras: con gestos, a través de acciones que no realizamos, con palabras, etc. ¿Por qué temas se suele insultar a alguien? Por el color de piel, por la religión, por la ideología política, por el peso corporal o por lo que sea. Todo es motivo de insulto.

La pregunta más importante a hacernos al respecto es: ¿Por qué nos duele un insulto? ¿Por qué, cuando alguien nos dice algo negativo, nos sentimos heridos? En la antigüedad, en la primera etapa del ser humano, este sobrevivía porque era el más fuerte. Darwin se refirió a "la ley del más fuerte", la cual continúa hasta el día de hoy.

Ese es el motivo de las guerras. Entonces aquel que ascendía en la escala social, que exhibía más fuerza que el resto, era el que tenía la comida y la cueva. Las cosas eran de esa manera para lograr sobrevivir. El más débil, el que era menos en el grupo (en la jerarquía social), comía de las sobras y moría. Eso está impreso en nuestro ADN y nuestro cerebro lo tiene grabado a fuego.



Del insulto al elogio

Hoy en día no necesitamos ser el mejor para sobrevivir. Eso está instalado en nuestro cuerpo biológico. Pero, cuando alguien nos insulta, nos duele porque nuestro cuerpo recibe un poco menos de valor en la jerarquía social. Entonces uno siente que se va a morir. Por esa razón, reaccionamos con enojo, o incluso con violencia. Lo que nuestro cuerpo lee frente a un insulto es: “Vos sos menos en la jerarquía social; no vas a sobrevivir”.

A nadie le gusta el insulto pero a todos nos gusta el elogio. Cuando alguien nos felicita, ¿cómo lo lee el cuerpo? “Vos sos más que los demás y vas a sobrevivir”. Entonces buscamos la felicitación. Supongamos que yo estuviera ante dos guitarristas y le dijera a uno: “¡Qué bien tocaste hoy!”. ¿Cómo se va a sentir el otro guitarrista? Mal. Porque no fue elogiado. ¿Cómo va a leer eso? “Soy menos, voy a morir”. En cambio, el que fue felicitado leerá: “Soy más, voy a sobrevivir”. Hay gente que no hace elogios porque cree que, si lo hace, está colocando al otro arriba y ella está quedando abajo.

Cuando alguien famoso muere, por lo general, se lo elogia. Gardel cada día canta mejor... Borges es un escritor genial... Pero a muchos, mientras viven, se los critica. ¿Por qué? Porque esa persona está muerta y, por más que la elogiemos, no puede ascender en la escala social. Buscar ascender es el motivo por el que un ser humano compite con otro.

Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando nos insultan?

Fundamentalmente, no hacernos uno con el insulto. Cuando alguien te insulte, decile algo que lo descoloque: “Estás más gordo”. “¡Muchas gracias!”. Miralo a la cara y soltale una frase que lo sorprenda pero no te enganches. Y si alguien te insulta dos veces, alejate de él o ella y perdoná la ofensa. Sin duda, necesita rebajar a otros en la jerarquía social. Toda persona agresiva, que critica o descalifica, no lo hace porque quiere lastimar sino porque su ADN biológico dice: “Si yo te rebajo, me subo a mí mismo y me va a ir bien”. Por eso: ¡Sé libre de la gente! Que nada ni nadie te imponga cómo deber ser con vos mismo y con los demás.

