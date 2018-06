Seguridad: por sexta vez robaron un comercio del Bañado Norte

A pesar de la instalación de los dispositivos de seguridad y del funcionamiento del Sistema de Alarma Vecinal (Sav), los arrebatos constantes y el sexto robo a un local comercial, recrudecieron los reclamos de los habitantes de los barrios Bañado Norte, Aldana, Pompeya y La Rosada quienes demandaron un mayor accionar policial.

Tras la muerte el 1 agosto del 2015 de Maxi Aquino, estudiante que fue asesinado por delincuentes en las inmediaciones del Campus Sargento Cabral, los vecinos de la zona comenzaron a organizarse y pedir soluciones concretas en materia de seguridad.

En un primer momento se instalaron 14 equipos (campana) que se activaban con un pulsador que muchos vecinos debieron comprar y que según manifestaron nunca funcionaron. No obstante, durante este tiempo funcionarios y políticos de todos los colores frecuentaron la zona, pero sin otorgar solución concreta o por lo menos medidas preventivas eficaces.

Ante esta situación, los vecinos seguían soportando situaciones de inseguridad, hasta que un alumno fue asaltado en la esquina de J.R. Rolón y Gobernador Gallino, lo que motivó la movilización de todos los habitantes de la zona, que lograron ser recibidos por el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni. En el encuentro este se comprometió a disponer un mayor patrullaje y que el personal policial recorrería la zona, dejando de lado los puestos fijos. También se avanzó en la instalación de un nuevo sistema de Alarma Vecinal (Sav) que tiene conexión directa con el 911.

Pero paradójicamente ayer, en la misma cuadra donde el menor sufrió el arrebato de su mochila, un delincuente ingresó a un local comercial y tras empujar a su dueña se llevó tres camperas.

“Es la sexta vez que me roban, perseguí al delincuente, ningún móvil policial se acercó, 15 minutos estuve parada en la esquina de Sargento Cabral y no llegaron, el Sistema Sav no sirve para nada”, relató indignada la comerciante asaltada en el grupo de WhatsApp que formaron los vecinos.

“A nosotros, los pobres comerciantes, nadie nos protege, trabajamos con las puertas cerradas, no como los funcionarios que tienen varios móviles custodiando sus casas. La gente llega al local golpea y le abro la puerta, qué tengo que esperar la próxima vez”, se planteó.

En tanto, en comunicación con El Litoral, vecinos indicaron que “todos los días tenemos un robo, parece que liberan la zona, nosotros advertimos que la Comisaría Sexta no responde”.

“A las autoridades les molesta que hablemos con los medios, que nos organicemos que reclamemos. Pero ya no sabemos qué hacer, no tenemos soluciones, los delincuentes siguen en nuestra zona, disminuyeron los patrullajes y la policía no recorre, no se los ve”, manifestaron.

“El Sistema de Alarma Vecinal (Sav) funciona, pero no sirve para prevenir. El 911 te responde, pero el hecho ya pasó y el delincuente se escapó”, agregó.

“Las acciones no se mantienen en el tiempo, pasa algo, sale en los medios de prensa y aparecen y después se borran. No sé qué es lo que esperan, no queremos otra persona muerta”, sostuvo una de las vecinas.

Cabe señalar que entre los vecinos reconocieron al delincuente, como así también su dirección para que se proceda, pero están muy desconfiados, ya que también manifestaron que los arrestan y salen rápidamente y lo primero que hacen es amenazar a la familia que los denunció.